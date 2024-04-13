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為「辣椒油」註冊商標遭反彈 亞裔名廚：不再強制執行專利

編譯俞仲慈／綜合13日電
桃福餐廳創始人、亞裔名廚張錫鎬(David Chang)。(截取自桃福餐廳官網)
桃福餐廳創始人、亞裔名廚張錫鎬(David Chang)。(截取自桃福餐廳官網)

韓裔大廚張錫鎬(David Chang)將「辣椒油」(Chile/Chili Crunch)註冊為商標，引起亞太族裔反彈，迫於情勢，改口表示不會禁止其他商家使用。

根據華盛頓郵報報導，張錫鎬自創餐飲品牌「桃福」(Momofuku)，生產一款脆皮辣椒油「Momofuku  Crunch」，並將「chile crunch」與「chili crunch」向美國專利商標局(USPTO)申請專利，衛報(Guardian)4月4日率先報導「桃福」已向使用Chile/Chili Crunch名稱的廠商寄發「停止並終止(cease-and-desist)使用」警告信。

消息傳出，亞裔與太平洋島族群(AAPI)如同被搧了一記耳光，群起指控張錫鎬與桃福試圖用商標阻止競爭，以大欺小，因為「辣椒油」在中國及許多亞洲國家是一種極為普遍的調味料，並主張「chili crunch」毫無獨特之處，根本不應取得註冊保護。 

而且就連「桃福」執行長馬歇爾(Marguerite Mariscal)也坦承名稱專利註冊，恐導致好市多(Costco)或Trader Joe's等大型賣場將涉及Chile/Chili Crunch名稱的類似產品下架。

因此「桃福」12日公布聲明指出：「過去一周來得知社區反應，了解『chili crunch』此名詞對許多人而言義涵廣泛，我們無意『擁有』單一文化術語，我們也不會強制執行專利權。」並強調：「我們深切關心AAPI社區、其他零售業與桃福之間存在的痛苦分歧，大家共同目標是成長、繁榮以及讓國內食品業與零售業更加多元化。」

得知「桃福」不會強制執行「Chile/Chili Crunch」商標權後，紐約市食品業者Homiah創辦人米雪兒·趙(Michelle Tew，音譯)表示，如果「桃福」強制執行商標權，馬來西亞傳統娘惹(Nyonya)調味料「sambal chili crunch」恐將改名，面臨失去與Whole Foods和目標百貨(Target)的新合約：「感謝桃福承諾不強制執行這些條款。」並期望進一步撤銷chile crunch商標，撤回3月29日申請的chili crunch替代拼寫專利。

不過桃福仍將保留「chile crunch」的商標，因為不執行權利也可能衍生問題，馬歇爾指出：「如果我們放棄這個商標，明天起任何人都可以使用，而且將出現一家大公司對於使用該商標的業者提出告訴。」

零售業 韓裔 目標百貨

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