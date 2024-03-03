這些食物隱藏高鈉 水餃、起司、運動能量飲都上榜

（取材自NOW健康）

食物鹽分高，民眾一嚐就知道，但有些食物吃起來不鹹，鈉含量卻相當驚人，一旦攝取過多容易影響健康！營養師張語希特別點出6大高鈉食物地雷，包含麵食、起司、水餃、調味堅果、運動飲料等項目，民眾日常選擇飲食時一定要多加留意。

張語希日前透過臉書 粉專分享哪些食品中還有隱藏版：

健康低鈉鹽：健康低鈉鹽雖然含有的鈉離子較少，但調味如果覺得不夠鹹而加太多依然容易鈉離子過多。

乾麵、湯麵：為了賦予本身沒有味道的麵食類濃郁的風味，鈉含量通常會很驚人。尤其炸過的泡麵類更要小心。起司：不要小看一小塊起司，裡面已含有許多鈉離子，如果再加上漢堡排、肉醬等等，一個漢堡的鈉含量直接破表。

加工類食品：例如包子或是水餃，在加工過程當中就已經加入許多鹽巴做調味。如果食用時再沾醬料一起品嚐的話，鈉離子攝取量再增高。

調味堅果、肉乾：別想說是健康的堅果或肉乾就沒事，調味過程鈉含量高又太涮嘴一直吃，最後也很容易超標。

運動能量飲料：為了快速補充運動流失的離子，飲料中往往添加許多鈉離子，對於運動量較少的族群反而會造成身體負擔，建議稀釋再飲用喔！

▲營養師張語希盤點出6種高鈉食物地雷。（圖／取自「營養師 張語希」臉書粉專提供）

最後，張語希呼籲民眾，記得控制鹽的使用量，維持心臟和血壓的健康。

NOW健康