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草莓不是愈大顆愈好吃 草莓冷知識、挑選方法1次看

NOW健康／連珮妤報導
(取材自NOW健康)
(取材自NOW健康)

草莓又被稱作水果皇后，鮮嫩多汁，且熱量較低，是不少大人小孩最愛的水果之一，裡面更富含維生素A、維生素C、維生素E、花青素、膳食纖維、果膠等營養成分，能為人體帶來相當多的益處，其中維生素C能協助膠原蛋白合成，有助美白，而膳食纖維則能促進腸道蠕動，幫助體內進行新陳代謝，但你知道草莓並不是「莓」，而是1種聚合果嗎？究竟在進行草莓挑選時該注意什麼？怎麼做才能讓草莓存放較久時間？

草莓以鮮紅色的果肉與酸甜的滋味，深受民眾歡迎，台灣農糧署於臉書發文分享，草莓其實不是「莓」，草莓果實屬於聚合果，我們所食用部位為授粉後肥大的「花托」，真正的「果實」其實是佈滿在表面上看似黑點的部位，每個黑點部位都是由1個子房發育而成的小瘦果，與1個果實中含有許多種籽的「莓果」（Berry）類有所不同！

▲草莓冷知識全解析。(圖／農糧署提供)

若想要品嚐新鮮香甜的草莓，可不是挑愈大顆愈好，首先可以觀察草莓的表面，以瘦果挺立、蒂頭深綠，表皮則須選擇帶有光澤感、鮮紅透亮，且顏色均勻者為佳，而愈新鮮的草莓也會散發出自然清新的果香味，不妨於挑選前可以聞聞看。

在食用前應先進行清洗，先不要急著把蒂頭和梗去除，否則清水滲入後，會讓草莓吃起來味道盡喪，還會因此流失大量的維生素C。正確的清洗方法為將草莓放置在漏籃內，再用清水緩慢沖洗，瀝乾後以軟毛巾吸乾剩餘水分，摘除蒂頭後就可以開始享用美味的草莓了。

此外，將草莓買回家後若未食用完畢，建議先不要清洗蒂頭，並將蒂頭朝下擺放至上下鋪有廚房紙巾的保鮮盒中，蓋上蓋子加以保存為佳，而若將其放進冷藏，則可延長2天的保存期限。

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