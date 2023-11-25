披薩不只能加塔巴斯科 「辣味蜂蜜醬」掀美食新風潮

披薩除了加起士粉或辣醬，美國現在多一種新吃法，流行加一種辣味蜂蜜醬，獨特的口感特別適合搭配炸雞等美式食品掀起話題。（取材自Instagram＠／mikeshothoney）

披薩除了加起士粉或辣醬，美國現在多一種新吃法，流行加一種辣味蜂蜜醬，獨特的口感特別適合搭配炸雞等美式食品掀起話題。研發出這種醬料的業者，光靠這一種產品，一年業績就達到4000萬美元。

柔軟的餅皮抹上一層番茄醬，搭上鹹香的臘腸還有起士，這是我們印象中美式披薩最經典的樣子。但最近在美國一種披薩新口味，正在掀起風潮。

辣味蜂蜜醬研發者克魯茲 ：「最近一種配料在全國各地的比薩店中，迅速成為主打商品，那就是辣味蜂蜜」。

創辦人宣稱，辣味蜂蜜醬不只成為披薩的好夥伴，也能在各種美式食物當中畫龍點睛，創造獨特的風味。（取材自mikeshothoney官網）

只有起士以及臘腸的簡單披薩，澆上辣味峰蜜，聽起來很獵奇，但卻讓人一口接一口。辣味蜂蜜醬就是掀起熱潮的靈魂，不只成為披薩的好夥伴，也能在各種美式食物當中畫龍點睛，創造獨特的風味。

辣味蜂蜜醬研發者克魯茲：「辣味蜂蜜可以用在披薩、炸雞，從雞尾酒到開胃菜和乳酪拼盤，再到沙拉、美式BBQ等各種食物上，甚至可以用它來漱口，幾乎沒有什麼不能跟它搭配的。」

打破對蜂蜜的既定印象，創造出不同於以往的醬料，研發辣味蜂蜜的克魯茲，也是在國外嚐到獨特的滋味，無心插柳。雖然只是蜂蜜、辣椒以及醋的簡單組合，但要調配成理想的口味，卻也讓克魯茲煞費苦心，至少花了六年的時間才找到合適的配方。

克魯茲稱：「這需要用到大量辣椒，研發過程有時相當痛苦，我習慣去布朗克斯市場，品嚐不同品種的辣椒，我會帶一箱整瓶的牛奶，每品嚐一種辣椒之間喝一小口，這真的是一種讓人胃痛的配料」。

但當時的克魯茲跟本沒想到把這款醬料當成商品，直到自己因為太喜歡披薩，開始在披薩店當學徒，使用這種辣味蜂蜜研發新口味時，才發現真的有很多人對這種特殊口感一吃就上癮，紛紛要求販售這款獨特的醬料。

克魯茲：「那時候我在披薩店的後廚，生產一加侖小批量的辣味蜂蜜醬，我利用披薩店星期一不營業的時間生產，我會在星期一去那裡，在廚房裡花整整一天的時間，製作一批批的辣味蜂蜜醬並裝瓶」。

尤其在媒體的推波助瀾之下，愈來愈多人衝著這款醬料而來，就連知名有機連鎖超市也來洽詢，克魯茲決定跟大學同學合作展開募資。

辣味蜂蜜醬品牌執行長畢騰：「到了2017年，我們開始受到一些大客戶的關注，要求我們提供更多的庫存，以便能夠完全即時的為他們提供產品，為了達到庫存量，我們需要資金，因此那個時候我們開始尋找投資者」。

只靠辣味蜂蜜一種產品，就拿下一共三輪1200萬美元的資金，還吸引不少食品業者推出聯名商品。

克魯茲：「最近我們與Utz合作推出了一款馬鈴薯片，與法國第戎芥末公司Maille合作一種芥末醬，還與加州 披薩廚房合作推出了冷凍比薩」。

醬料業者還模仿啤酒品牌，讓使用產品的餐廳，能在門口掛上蜂蜜醬標誌的霓虹燈，提升蜂蜜醬的能見度。

克魯茲：「我們意識到，餐飲業客戶是品牌知名度最大的推動者，消費者在餐廳裡看到品牌的標誌，然後在零售店走過蜂蜜貨架時，會記起我們」。

目前只有推出辣味升級版的姊妹產品，預計今年就能有4000萬美元的進帳。業者看好醬料市場的蓬勃發展，要用獨特的甜辣風味，征服更多饕客的味蕾。

披薩不只能加塔巴斯科 辣味蜂蜜醬掀美食新風潮

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