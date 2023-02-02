危險食物分7級...元宵竟屬於這一級

台北市立聯合醫院推出好吞版「六福小湯圓」，外觀與一般湯圓無異。圖／北市聯醫提供

元宵節2月5日即將到來，不少人會應景吃「元宵」，對長者或咀嚼吞嚥障礙的患者卻是難吞的危險食物，吞食湯圓致氣管梗塞的案例時有所聞。

台北市立聯合醫院口腔醫學 部李雅玲部主任說明，危險食物分為0至7級，一般市售湯圓屬於第6級，湯底則是第1級。對於吞嚥障礙者而言，想吃湯圓卻因質地Q彈或黏牙而擔心有風險，尤其湯底流動性高，容易發生嗆咳。

今天北市聯醫咀嚼吞嚥團隊分享一款好吞版「六福小湯圓」食譜 ，調整湯圓質地，增加入口滑順度；6人份比例為南瓜、紫地瓜、黑木耳、白木耳、紅蘿蔔、綠色青菜各20克，以及240克糯米粉、120克水。

食材蒸熟後加水分別打成汁，再加入40克糯米粉揉成團狀、搓成小湯圓；取出40克小湯圓並加80克水、3克食物塑型調整粉，加熱到80度C，攪拌均勻並倒入圓形模型盒，湯底加入適合吞嚥的增稠劑，即大功告成。

李雅玲說，好吞版「六福小湯圓」的外觀與一般湯圓無異，盼能讓長者或病人與家人一同享受共餐的溫馨感。

院方表示，食物塑型調整粉與增稠劑均能在市面上購得，民眾可將一般市售湯圓加入食物塑型調整粉、湯底加入增稠劑，加熱攪拌重新處理，吃起來會順口好嚼且安心。

另外，北市聯醫也推出「核桃 牛奶甜湯圓」食譜，5人份材料為30顆六福小湯圓、35公克核桃、500毫升低脂鮮奶；核桃打成粉狀後，加入低脂鮮奶攪拌均勻，搭配適量增稠劑，再將湯圓加入即完成。