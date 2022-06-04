豆腐乳放太久整瓶變全黑「還能吃嗎」 老饕讚：是極品

原PO把放在桌子下已久的豆腐乳拿出來，沒想到打開一看竟然全部都呈現黑色的。取材自臉書

不少人喜歡早上吃碗稀飯，再配點醬菜，或者來塊豆腐乳，鹹香的滋味相當開胃。一名女網友從桌子底下拿出一瓶豆腐乳，沒想到打開一看竟然全部都變成黑色，讓她相當驚訝，不曉得還能不能吃，眾多老饕看了都大讚變黑才是極品，更好吃。

原PO在臉書 「廚藝公社」表示，這瓶豆腐乳是朋友的姑婆自己做的，朋友送給原PO但她卻放在桌子下忘了它的存在，等想到時翻出來一看，原本黃褐色的豆腐乳竟然全變成黑色，可是味道聞起來卻是香的，嚐了一小口竟然會回甘，讓原PO又驚又喜，「它還可以吃嗎？」

照片一出，鄉民一面倒地大讚是極品，「傻傻的，這樣最好吃」、「這個和老菜脯是一樣的道理，只要沒長霉，越老越甘甜香」、「哇！挖到黑金寶，等同於陳年菜脯」、「可喔，極品呀」、「黑色是極品，我媽之前不知道丟了」、「可以。我家好幾瓶（未開封放置）變成版版這種顏色，更入味」、「可以吃而且超好吃，甜的豆腐乳陳年才會這種顏色，超回甘超下飯」、「可以，但吃多少拿多少，不要拿用過的器皿來取物，容易污染到瓶內」。

根據《江記豆腐乳》臉書寫道，豆腐乳是發酵食品，會變黑是因為罐內有糖及蛋白質 發酵的自然現象，溫度越高變色速度越快，時間越長顏色越深，此為「褐變」，為釀造發酵過程中的正常變化，所以變黑是可以吃的，而且會更入味更好吃。