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白菜怎麼吃？菜農建議「由內往外食用」：每1口都鮮美

聯合新聞網 / 綜合報導
許多民眾都習慣從最外層開始剝下白菜的菜葉，但日本一名菜農卻提出不同看法。(示意圖／Ingimage)
許多民眾都習慣從最外層開始剝下白菜的菜葉，但日本一名菜農卻提出不同看法。(示意圖／Ingimage)

天氣冷就會想吃火鍋暖身子，除了肉品、海鮮外，也絕不能少了青菜，除了高麗菜、茼蒿外，白菜也是常見的火鍋配菜之一。大部分的民眾處理白菜時，都習慣從最外層開始，一層一層地將菜葉剝下來，然而日本一名菜農卻提出不同意見，直指「從內往外吃」才是正確的食用方法。

一名在日本經營有機互動農場的菜農「マノマノ（音譯為mano mano）」時常在推特上分享種菜及烹飪的大小事。日前，他在推文中呼籲大家，「切開後的白菜，一定要從最內側開始吃」，他表示，從內往外吃不僅可以保持白菜的鮮度，還能讓養分留在最外層，吃到最後仍能感受到白菜的新鮮與美味。

日本作家、料理研究家的樋口直哉也曾在推特分享原理，他在文中提到，白菜即使在收割後，外側的菜葉還是會繼續向中間運輸養分，因此從內往外吃，才能保持它的鮮美。如果要放在冰箱的話，則建議用保鮮膜包起來保存。

另外，「マノマノ」也在留言處提醒，「就算白菜上有黑點，也請直接吃掉」，他表示，這些黑點是「多酚」，是天氣變冷就會出現的反應，而且會有甜味，建議大家直接享用即可。

日本媒體「Hint-Pot」也曾報導，民眾可用「3項指標」確認白菜的新鮮度。第一是觀察菜葉的形狀，有好好捲住固定為佳；第二是看菜葉的顏色，綠色部分要偏濃、白色則需要有彈性；最後要檢查整體，若切面、切面顏色沒質變且水分充足，那就代表這顆白菜仍很新鮮。

日本 推特

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