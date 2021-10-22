「花椰菜葉」別輕易丟棄 炒培根、煮湯也不錯
花椰菜是一種常見的蔬菜，然而市面上所販售的花椰菜，經常都挑掉本身葉子的部分，只留下花球和莖作食用。因此，最近日本就有農場業者呼籲，其實花椰菜葉可以搭配多種料理方式，丟掉非常可惜。
根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本業者「有限會社安井農場」最近在twitter分享一則貼文，表示大家習慣在料理前處理掉花椰菜的葉子，但其實花椰菜雖然帶有些微苦味，不過是可以食用的，只要習慣就能感受到其中的美味。
業者還陸續介紹其他花椰菜葉的各種吃法，像是沾一點醬油，或者和培根一起炒，和切細的莖一起煮湯等等都非常美味。報導指出，該業一年會生產約19萬株花椰菜，平常就會在twitter上宣導各種花椰菜的知識。而「花椰菜葉可以吃」這則消息公布後，立刻引起許多網友的迴響。
不少網友表示「完全不知道可以吃！感謝提供情報」、「欸，居然能吃喔」、「我已經丟掉過一大堆了…」、「加在炒飯裡頭也很好吃喔」、「我以前都不知道該怎麼煮就丟了，下次來試試看」、「還有像是紅蘿蔔跟蘿蔔之類的葉子其實也能吃」、「我都專挑有葉子的花椰菜買」、「晚上就來加進味噌湯喝」。
「ブロッコリーの葉っぱ、捨ててませんか？」— 有限会社安井ファーム (@yasuifarm) October 18, 2021
おそらく調理しようと手に取った途端に捨てられがちなブロッコリーの葉ですが、食べられます！
少しクセになる苦みがあり、ベーコンと炒めても、ゆでて酢醤油で食べても美味しいので、何卒食べる方向でご検討いただけますと幸いです。 pic.twitter.com/1VkcmEO4xl
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