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美公布飲食指南：2歲以下最好別吃糖、蛋糕

編譯周芳苑／綜合29日電
美政府公布第一份嬰幼兒飲食指南，建議嬰兒出生後至少六個月僅餵養母乳，二歲以下幼童的食品不要添加糖。( 美聯社)
美政府公布第一份嬰幼兒飲食指南，建議嬰兒出生後至少六個月僅餵養母乳，二歲以下幼童的食品不要添加糖。( 美聯社)

聯邦當局29日公布第一份幼嬰飲食指南，建議嬰兒出生後至少六個月僅餵養母乳，二歲以下幼童的食品不要「添加糖」(added sugar)。

戴維斯加州大學(University of California, Davis)營養師芭芭拉‧史尼曼(Barbara Schneeman)說，開始正確飲食永遠不嫌早。

政府新指南的幼嬰規範採納專家建議，但對於二歲以上的人，卻未將專家另兩項重要建議納入；科學家7月表示，每人都應將糖分攝取量限制在卡路里(Calorie)6%以下，而且，男性每天飲酒應限量，最多一杯，新指南仍保留舊建議，二歲以上每天添加糖限制在卡路里10%以下，男性每天飲酒不超過兩杯，是女性的兩倍。

聯邦農業部及衛生部每五年發布一次飲食指南，政府依此為學校午餐、相關計劃定標準。

新指南重點如下：

有關幼嬰及母親

嬰兒至少六個月大之前應只喝母乳，假如沒有母乳，第一年應食用高鐵配方奶粉，出生後不久就要補充維生素D。

約六個月後開始吃其他食品，應一併食用可能引起過敏的食物，出生後第一年吃含花生食物可降低對花生過敏。

今年新指南對孕婦和哺乳期婦女的建議比往年多。這時期婦女每週應吃8到12盎司海鮮，吃魚應選擇鱈魚、鮭魚等汞量較低的種類，以免危害兒童神經系統。

孕婦不應喝酒，哺乳婦女應謹慎；適量咖啡因似乎安全。

餐盤裡的食物搭配

要有水果蔬菜，並減少糖、飽和脂肪和鈉攝取量。另有小變更，包括用純小麥碎片代替包裹添加物的早餐穀物、選用低鈉罐頭黑豆、用氣泡水代替汽水。

可造訪政府網站My Plate，藉助應用程式遵循飲食指南。

詳閱標籤

添加糖的食品主要是汽水和其他含糖飲料、點心、糖果及加糖咖啡和茶，應限量。食品外包裝的「營養成份」（Nutrition Facts）往往有添加糖、飽和脂肪和鈉的數據，應詳讀。

咖啡 過敏 加州大學

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