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海苔的黑色美味

文、圖／陳芸英
海苔鯛魚燒
海苔鯛魚燒

我追劇，尤其韓劇

非常律師禹英禑》劇情之一是女主角父親開壽司料理店，她的一天從吃壽司開始。食用時，一定把壽司擺平，以確認食材，那股執著的個性，令人印象深刻。

我很少吃海苔，直到某個失眠的夜晚，腦海竟迸出四格海苔的畫面。劇中有一幕是將一張正方形海苔，一刀剪至中間，隱諱地分成四格，並依個人喜好放不同食材，其中一樣為米飯，開始摺疊成壽司飯糰。但依序是怎麼摺的呢？我被困住了，居然起床放慢速度重看。大概那一晚吧，我被海苔飯捲吸引了。

原來摺疊方法由左下往左上，再轉至右上，最後向右下蓋住。這款快速、簡單的飯糰適合野餐或帶便當。

通常我喜歡亮色系食物，因為拍照好看。但自從看了《非常律師》之後，逛超市就不知不覺選了海苔。原來有各種口味，我挑尺寸為10╳19公分的原味海苔；若選調味海苔，製作內餡時，味道得調淡些。

我本以為酥脆的海苔一碰即碎，難以駕馭，其實不然；它很服貼，容易製作。我因此認識海苔的魅力，有機會品嚐難得的黑色美味。

海苔鯛魚燒

材料：

海苔2大張、鯛魚1片、生菜適量、白芝麻1茶匙。

調味料：

1大匙蠔油、1/4茶匙胡椒粉、2大匙水。

作法：

1.將鯛魚片切成寬2公分短條狀、海苔片剪成4片。

2.鯛魚以少許的酒和鹽調味。

3.海苔捲起鯛魚片，以水糊口。

4.鍋中放1茶匙油，放入作法3，煎至八分熟，時間約2分鐘。

5.將鍋子微微傾斜，放入調味料，鍋子再平擺，讓所有海苔鯛魚片沾滿醬汁。

6.盤中鋪切細的生菜，放上作法5的海苔鯛魚片，撒上白芝麻即可。

炒飯拌海苔絲

炒飯拌海苔絲
炒飯拌海苔絲

材料：

海苔2張、白飯1碗、蛋1個、蔥1支、綠花椰菜3朵、1大匙白芝麻、鮭魚適量。

作法：

1.蔥切成蔥花，鮭魚去皮洗淨，擦乾水分。

2.綠花椰菜洗淨，放入滾水中，鍋中放少許的鹽和油，汆燙3分鐘。取出放入冷水，切碎並擰乾水分。

3.海苔用剪刀剪碎，備用。

4.鍋中放1大匙油，將鮭魚煎熟取出，用叉子戳碎，備用。

5.鍋內多餘的油放蔥花爆香，放入1顆蛋炒散，加入白飯，以鹽、雞粉調味，最後加入作法2的綠花椰菜和作法4的鮭魚，拌炒均勻。

6.裝入碗中，壓實，倒扣盤中。

7.盤子的外圍撒上作法3的碎海苔和白芝麻。

小叮嚀：

這道為家常版，也可以簡單的蛋炒飯倒扣盤中後，上面淋上金沙或炸干貝絲，都會使這盤升級為豪華版。

海苔蝦捲

海苔蝦捲
海苔蝦捲

材料：

海苔2大張、蝦仁200克、豬絞肉200克、馬鈴薯泥1球、胡蘿蔔丁2大匙、紫生菜適量。

作法：

1.蝦仁去腸泥，洗淨擦乾水分，拍打成泥狀。

2.與豬絞肉和胡蘿蔔丁混合，加適量的鹽和雞粉調味，視為「內餡」。內餡調味後，可先舀一勺至電鍋蒸，嘗試味道再做調整。

3.準備半碗水。

4.海苔鋪平，手沾水，取內餡鋪下半部，內餡向上對摺後，繼續捲起，封口處以水黏合。內餡黏手，手沾水將更方便將內餡鋪在海苔上，這動作很重要。

5.取一盤子，盤內放烘焙紙，放上作法4，移到鍋中蒸熟，時間約8分鐘。

6.不沾鍋放少量的油，將作法5放鍋中以小火煎至酥脆，時間約2分鐘，取出備用。

7.以斜刀切1公分厚，沿著圓形的白色盤子擺成圈狀。刀越鋒利，切得越俐落；此外，海苔為黑色，取白色盤子較好。

8.中間放馬鈴薯泥及紫生菜點綴。

非常律師 失眠 韓劇

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