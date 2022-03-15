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美味烤麩料理3道

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大白菜燴烤麩
大白菜燴烤麩

烤麩，是蛋白質含量高的食材，口感鬆軟彈性佳。麩與「福」、「富」音相近，吃烤麩，「福」氣到好運到，「富」貴吉祥跟著來。脫水烤麩洗淨後，用電鍋蒸煮，簡單又安全，不妨一試喔！

大白菜燴烤麩

材料：大白菜、番茄、罐裝乾雜菌（Dried Gourmet Mix Mushrooms）、脫水烤麩、水。

調味料：麻油、黑胡椒、紅糖、醬油。

作法：

1.脫水烤麩洗淨，以熱開水浸泡20分鐘後擠乾切小塊，備用。

2.大白菜、番茄洗淨，切小塊；乾雜菌洗淨，以溫水浸泡25分鐘，再以沸水煮5分鐘，瀝乾，切小塊。

3.電鍋內鍋放入處理好的食材及水，以麻油、黑胡椒、紅糖、醬油調味，拌勻後靜置10～15分鐘，再以電鍋蒸煮。

4.電鍋開關跳起，續燜15分鐘，起鍋前拌勻即可盛盤。

小叮嚀：

1.現成的罐裝乾雜菌（Dried Gourmet Mix Mushrooms），內有金黃柄牛肝蕈（Yellow Boletus）、波特菇（Portobello Mushroom）、秀珍菇（Oyster Mushroom）、美味牛肝蕈 （Porcini Mushroom），料理起來非常方便。

2.脫水烤麩：烤麩以烘烤方式製作，故毋需油炸，僅需以熱開水浸泡還原，即可入菜。

花椰菜烤麩

花椰菜烤麩
花椰菜烤麩

材料：花椰菜、番茄、高麗菜乾、罐裝乾雜菌、乾燥烤麩、水。

調味料：麻油、黑胡椒、紅糖、醬油。

作法：

1.脫水烤麩、乾雜菌處理方式同「大白菜燴烤麩」。

2.所有蔬菜洗淨，花椰菜掰成小朵，番茄切小塊，高麗菜乾洗淨，以冷水浸泡4小時，切小塊，汆燙後瀝乾。

3.電鍋內鍋放入處理好的食材及水，以麻油、黑胡椒、紅糖、醬油調味，拌勻後靜置10～15分鐘，再以電鍋蒸煮。

4.電鍋開關跳起，續燜15分鐘，起鍋前拌勻即可盛盤。

百合烤麩

百合烤麩
百合烤麩

材料：乾燥百合、蘿蔔乾、紅蘿蔔、脫水烤麩、水。

調味料：麻油、黑胡椒、五香粉、醬油。

作法：

1.脫水烤麩洗淨，以熱開水浸泡20分鐘後擠乾切小塊，備用。

2.乾燥百合、蘿蔔乾洗淨，以冷水浸泡4小時，瀝乾後切小塊；紅蘿蔔洗淨，去皮切小塊。

3.電鍋內鍋倒入處理好的食材及水，以麻油、黑胡椒、醬油調味，稍做攪拌，靜置10～15分鐘再以電鍋蒸煮。

4.電鍋開關跳起，續燜15分鐘，起鍋前拌勻即可盛盤。

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