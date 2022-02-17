超簡單 古早味豆漿自己做

黃豆

黃豆好處說不完，在美國，黃豆有神奇豆子（Miracle Bean）稱號，食用全粒黃豆，攝取全部養分。一般豆腐、豆漿中只保留黃豆部分的異黃酮，大部分鈣質和纖維都留在豆渣裡很可惜。

事前準備：

●大豆（黃豆）：選擇顆粒大、飽滿、整齊勻稱、皮薄、色淡且有光澤。

●水：製作豆腐的水最理想是中性，稍偏鹼性亦可使用，但絕對不能用酸性的水去做豆腐，以家庭用自來水即可。

●食用石膏：食用石膏跟一般醫療用的化學石膏不同，食用石膏是一種天然礦物質所組成的凝固劑，用來提升豆腐的結實度。

製作比例：黃豆／400公克+食用石膏／2～4公克，可做成約4人份的豆漿2000毫升；2000毫升豆漿可做成等量豆花，豆花經壓製去水，約成為1.2公斤豆腐。產品要在兩天內吃完，以免變質。

自製豆漿

豆漿DIY

材料：黃豆、水。

器材：濾布、鍋子、大湯匙、果汁機。

作法：

1.將黃豆清洗後，注入清水放入冰箱冷藏泡軟，所需時間夏天5小時、冬天8～10小時。

2.取出冰箱泡過的黃豆，因為舊水裡充滿豆子溶出的皂素，容易使做出的豆漿腐敗，因此將舊水倒掉、注入乾淨的水，放入果汁機攪拌，直到豆子看不出顆粒為止。

3.取乾淨棉布過濾豆奶與豆渣。過濾後的乳白色液體就是豆奶，豆奶不能喝，有些腸胃過敏 的人如果喝到豆奶會拉肚子，豆奶煮熟才會變成豆漿。

4.取一鍋子，開中火煮豆奶。煮的過程需不斷攪拌，以免燒焦，但多數人以為鍋邊冒泡泡就是滾了，不過這不適用於煮豆漿。當豆奶的泡泡多得快溢出來，趕緊蓋上鍋蓋，關小火，泡泡就會落下；再掀開鍋蓋，繼續攪拌，直到泡泡又多得快溢出來為止，如此重複3到5次。

5.當每次浮上來的泡泡越來越小，到幾乎沒泡泡的狀態就代表熟了，香濃的豆漿完成。

豆花DIY

豆花DIY

材料：豆漿、食用石膏、糖汁。

器材：深筒容器。

作法：

1.將食用石膏粉末加入滾開水中，石膏與水比例為1：10，經過充分攪拌形成懸浮液，現配現用。

2.取一只深筒型的容器，將上一步驟做好的東西倒入。

3.將熱騰騰的豆漿從高一點的地方快速沖下。

4.靜置10～20分鐘，直到表面凝固為止。

5.將豆花撈幾瓢入碗，再加入糖汁即可食用。

TIPS：

問：為何我的豆花失敗率高？

答：失敗原因很多，包括：容器形狀、豆漿溫度過低、煮豆漿器具碰到油等。如果用較淺的鍋子，在豆漿用力沖入時，會擔心豆漿濺出來，自然降低力道，「力道」重要的原因，是利用沖力讓豆漿中的蛋白質能充分與凝固劑合而為一。因此選用一款深底的容器，能讓豆漿順利迴旋上來。另外，豆漿要保持在最高溫 的狀態急速沖下，有時關了火，再東摸摸西摸摸一下，不自覺豆漿溫度就下降，就會使豆漿與凝固劑的結合度降低。

豆腐DIY

豆腐DIY

材料：豆花。

器材：湯匙、豆腐用木盒、紗布、淺盤。

作法：

1.破花：將豆花打碎，分碎體積能使得製作出來的豆腐顯得平整、均勻。

2.將紗布打溼，放入木盒內，讓布盡量密貼木盒的四個角落，這樣做出來的豆腐才會有稜有角；並且盡量不要讓布有皺褶，可讓豆腐的外型更平整。木盒下放置淺盤。

3.將碎豆花舀入木盒內。

4.將豆花小心地用紗布包裹起來，蓋上上蓋。

5.盒上放置重物，如果是使用兩公斤的豆花，就找超過兩公斤的重物，一般可用鐵鍋裝水、寶特瓶裝水替代石頭，靜置約20分鐘即可。