引菌做米糠漬 葷素搭配都好吃(下)

米糠床的保養

米糠床 的保養該注意什麼呢？米糠床經過多次醃漬 後，會慢慢變濕不利乳酸菌 生長，得「養床」除去多餘的水分，以及適度的調整鹽分及增添「床」的風味。如長時間不醃漬，適當的保存可延續米糠床的「生命」。

養床

加入炒過的米糠，直接降低含水量。也可用黃豆，在水洗後小火翻炒，直到表面的皺紋消失，拌入米糠床，用來吸去水分。

嘗一下米糠床的味道，不夠鹹或醃出的醬菜不鹹，再加適量的鹽水調整。可添加副食材，陳皮、昆布、香菇、蜜棗，乾燥的柚子皮、蘋果 皮等乾貨，可增加米糠床的香氣及獨特風味，也可吸去多餘的水分。

救床

沒有妥善照顧的米糠床，滋生雜菌出現臭襪子味。先去除大半的米糠床，再混入等量或更多的米糠床基本材料（米糠：水：鹽=10：8：1.3），混合拌均，添加蔬菜 、副食材等續養，比重養新的米糠床快。

擴床

醃漬後米糠床量減少了，或要增量「分床」來醃漬葷食（魚、肉）。加入米糠床的基本材料（米糠：水：鹽=10：8：1.3）擴增，太鹹可減少鹽的比例。

保存

如果短時間不用，放冰箱冷藏讓真菌「休眠」。長時間不用則放冷凍，可放半年左右。不放冰箱也可以，撲上一層鹽，完全覆蓋米糠床表面，放置在陰涼處保存，沒有冰箱就是如此保存。待要使用時，刮除表面的鹽及表層的米糠床。如果還是太鹹，可以直接加入米糠及水，降低鹽分。

醃漬蔬菜

醃漬蔬菜

食材：白蘿蔔、小松菜、茄子、小黃瓜、紅椒、黃椒、娃娃菜。

作法：

1.順向直切茄子、小黃瓜削去部分外皮，方便入味及美觀，再切段。

2.小松菜撒上1~2%的鹽，醃幾分鐘後擰去多餘的水分。

3.蘿蔔切條狀，娃娃菜剖半、紅椒、黃椒剖開四分切，或切成八份。

4.將備妥的蔬菜，分散完全「埋入」米糠床。壓實，並刮除容器壁上的米糠。

5.靜置陰涼處，約8~12小時，即可。

6.「挖」出醃漬的蔬菜，切小塊或小片食用。

TIPS

1.有些蔬菜水分較多，或有青澀味，醃漬前用鹽殺青、脫水降低水分。也可汆燙減少青澀味，避免醃漬出的醬菜帶有苦澀味。

2.醃漬時間過長（24小時以上）會過鹹、比較酸。太鹹可以泡水，減少鹽分再食用，也可切成絲或切成末，當成做菜時的調味品。

醃漬葷食

醃漬葷食

食材：魚肉片、豬肉片。

作法：

1.魚、肉抹上些許的鹽，靜置10～20分後，用紙巾吸去多餘的水分。

2.完全「埋入」米糠床。壓實，並刮淨殘留容器壁上的米糠。（另備米糠床，不要與醃漬蔬菜共用。）

3.約一天或更長時間，即可「挖」出醃漬的魚、肉類。

4.醃漬好的魚、肉，要再經適當烹調（煎、煮）後再食用。

有些蔬菜水分較多，或有青澀味，醃漬前用鹽殺青、脫水降低水分。

真菌小知識

米糠床上有著各種真菌，主要有三種「乳酸菌」、「產膜酵母」和「酪酸菌」。

厭氧的乳酸菌是製造米糠漬獨特風味的主要菌群；常存在表面的產膜酵母是好氧菌，會在表面產生白色的薄膜；而在底層的酪酸菌也是厭氧菌，有「臭襪子味」就是它長得太好。每天翻動米糠床，就是在抑制好氧的產膜酵母和厭氧的酪酸菌生長，讓乳酸菌在優勢的環境大量生長，成為主要的菌群。