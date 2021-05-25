廚房玩麵粉 自製手工家常麵

香椿湯麵

在家動手調理食物，從備料、製作到完成的一連串過程，四肢要運動，並可以活絡大腦，達到延緩失智 的功效。在自家廚房玩麵粉，做出喜歡的手工麵條，搭配時下的鮮蔬，即是好吃的家常麵點。自己動手做，吃起來滋味更是不同凡響，每個人都可以成為最佳主廚，不妨試試看。

自製手工麵條

自製手工麵條

材料：麵粉、水。

工具：桿麵棍、切麵刀、砧板。

作法：

1.麵粉過篩倒入不鏽鋼盆中，徐徐地注水，一邊開始揉，直到揉成麵糰，靜置5～10分鐘。

2.在砧板上撒麵粉，再放上麵糰，用桿麵棍桿平後以切麵刀切條狀，撒上麵粉，將麵條和麵粉和一和，使麵條不相互沾黏。

3.湯鍋倒入適量的水，置於爐火上，水沸騰，放入麵條，並以筷子或夾子不停攪拌，勿使麵條沾黏於鍋底。待麵條煮熟，撈起，瀝乾水分。

香椿湯麵

材料：

胡蘿蔔、萵苣、高麗菜、香椿、豆腐、煮熟的自製麵條、水。

調味料：

葵花油、黑胡椒、鹽、醬油。

香椿

作法：

1.胡蘿蔔洗淨，去皮，切小塊；萵苣洗淨，掰成小塊；高麗菜洗淨，切小塊；香椿葉洗淨，去掉中間葉柄，將每一片葉子分成兩半，以熱開水浸泡5分鐘，瀝乾水分，切碎；豆腐，切小丁，備用。

2.湯鍋放入胡蘿蔔、高麗菜和水，置於爐火上，稍做攪拌，蓋上鍋蓋烹煮。

3.菜肴九分熟，倒入豆腐和香椿，並以葵花油、黑胡椒、鹽和醬油調味，充分攪拌均勻，再繼續燉煮。

4.菜肴熟了，倒入事先煮好的自製手工麵條，充分攪拌均勻，使湯汁和麵條融合，稍微滾一下，即可趁熱盛起享用。

高麗菜湯麵

高麗菜湯麵

材料：

胡蘿蔔、高麗菜、黑木耳、豆腐、煮熟的自製手工麵條、水。

調味料：

麻油、黑胡椒、蘋果 醋、鹽、醬油。

高麗菜湯麵材料

作法：

1.胡蘿蔔洗淨，去皮，切小塊；高麗菜洗淨，切小塊；黑木耳洗淨，浸泡兩小時，瀝乾水分，切小塊；豆腐，切小丁，備用。

2.湯鍋放入胡蘿蔔、高麗菜、黑木耳和水，置於爐火上，稍做攪拌，蓋上鍋蓋烹煮。

3.菜肴九分熟，倒入豆腐，並以麻油、黑胡椒、蘋果醋、鹽和醬油調味，充分攪拌均勻，再繼續燉煮。

4.菜肴熟了，倒入事先煮好的自製手工麵條，充分攪拌均勻，使湯汁和麵條融合，稍微滾一下，即可盛起上桌。

甜菜湯麵

甜菜湯麵

材料：

甜菜、紫色高麗菜、番茄、豆腐、煮熟的自製手工麵條、水。

調味料：

麻油、素食東炎醬（泰式酸辣醬料）。

甜菜湯麵材料

作法：

1.甜菜洗淨，去皮，切小塊；紫色高麗菜洗淨，切小塊；番茄洗淨，切小塊；豆腐，切小丁塊，備用。

2.湯鍋放入甜菜、紫色高麗菜和水，置於爐火上，稍做攪拌，蓋上鍋蓋烹煮。

3.菜肴八分熟，倒入番茄和豆腐，並以麻油和素食東炎醬調味，充分攪拌均勻，再繼續燉煮。

4.菜肴熟了，倒入事先煮好的自製手工麵條，充分攪拌均勻，使湯汁和麵條融合，稍微滾一下，即可盛起。