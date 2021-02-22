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全身是寶 鮮蝦料理2款

項月華
橙香蜜汁蝦
橙香蜜汁蝦

蝦的營養價值很高，全身是寶。蝦腦含有人體必需的胺基酸、腦磷脂等營養素；蝦肉含有大量的蛋白質和碳水化合物；蝦皮含有蝦紅素、鈣、磷、鉀等各種人類所需的營養成分，是高蛋白、低脂肪的水產品。推薦二款甜酸沁人、翠綠爽口的大蝦料理，將是餐桌上的一道亮麗的風景線，讓你的視覺和味覺同時開啟，瞬間發現生活是如此美好。

橙香蜜汁蝦

材料：

帶頭大蝦12隻、蜜橙1顆(切片)、玉米澱粉少許、料酒少許、鹽少許、生薑4片、青蔥3根。

醬汁：

濃縮橙汁5湯勺、糖1湯勺、蘋果醋1湯勺、鹽1/4湯勺、玉米澱粉少許、清水1湯勺。將上述配料混合一起，調拌均勻後備用。

橙香蜜汁蝦材料
橙香蜜汁蝦材料

橙香蜜汁蝦材料
橙香蜜汁蝦材料

作法：

1.蝦洗淨，剪去蝦腳和蝦鬚。用刀開蝦背去除蝦線，用刀尖在蝦身上開一道裂口。加入料酒和少許玉米澱粉醃製約半個小時，用水把蝦沖洗乾淨( 這樣可以去除腥味)，瀝乾水分並用廚房紙吸乾；加少許鹽、薑片和蔥段，再醃製半小時。

2.取出醃好的蝦，在蝦的肉身上均勻沾上玉米澱粉，蝦殼上不要沾粉；把蝦的尾巴從蝦身的裂口穿過去。這樣使得蝦經過油炸後會突顯立體感，外表更美觀。

3.鍋內放油加熱（油量比通常多3～4倍），然後把蝦殼那面朝下放入油鍋裡炸，大約1分鐘後翻過身再炸，直至兩面略黃，待蝦熟了即可撈起裝盤。

4.炸蝦的鍋內留些底油，把事先準備好的醬汁倒入，小火燒開再勾一點薄芡，然後趁熱淋在剛炸好的大蝦上，頓時香氣撲鼻，一道亮麗的橙香蜜汁大蝦就完成了。

小叮嚀：

炸蝦的時間不宜過長，否則會影響蝦肉的彈性和口感。

翡翠蝦球

翡翠蝦球
翡翠蝦球

材料：

大蝦仁12隻、菠菜80克、小紅椒1個、薑片3片、青蔥2根、蒜瓣4個、鹽、糖、料酒、白胡椒粉、麻油與玉米澱粉各少許。

翡翠蝦球材料
翡翠蝦球材料

翡翠蝦球的菠菜蓉
翡翠蝦球的菠菜蓉

作法：

1.將蝦仁清洗乾淨，開背去除蝦線，擠乾水分，加入少許鹽和料酒醃製，冷藏半小時備用。

2.小紅椒切片，蒜瓣切末，香蔥切段。菠菜洗淨後切小段，放入料理機，加1杯水攪拌成菠菜汁；放入鍋中燒開後，用濾網過濾，留下菠菜蓉備用。

3.將蝦仁水分擠乾，加入菠菜蓉拌勻，使其均勻沾上菠菜蓉，再加玉米澱粉拌勻。

4.起油鍋（油量比通常多3倍），待油溫八成熱時，加入翠綠蝦仁進行煸炒，待蝦仁成型後即刻盛起。煸炒時間不宜過長，否則會影響蝦仁的口感。

5.鍋內留些底油，放入薑片、蒜蓉和小紅椒片煸炒出香味後，放入翠綠蝦仁，同時加入少許鹽、白糖和白胡椒粉一起煸炒均勻（味道可根據個人口味調整）。最後淋一點水澱粉勾薄芡，即可出鍋裝盆，淋上一點麻油，以增加香味和亮色。

小叮嚀：

這道菜的關鍵是上色，所以菠菜蓉不能放置時間過長，以免變色。

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