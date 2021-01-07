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層層疊疊的美味 三明治4款

文／彭宣雅、何定照
南瓜咖哩三明治。（圖：天和鮮物提供）
南瓜咖哩三明治。（圖：天和鮮物提供）

早餐不知道吃什麼嗎？輕鬆完成營養又方便的三明治，層層疊疊的美味給你萬分滿足。

南瓜咖哩三明治

材料：

牛奶吐司或任何喜愛的吐司、南瓜300克、小黃瓜1條、葡萄乾1大匙、美奶滋適量、咖哩粉1小匙、生菜適量。

作法：

1.將南瓜切大丁塊入烤箱，用356℉烤軟取出，壓成泥狀備用。

2.將小黃瓜切成小丁狀加入南瓜裡，加入美奶滋、咖哩粉、葡萄乾拌勻。

3.將麵包抹上美奶滋，鋪上南瓜醬、生菜，再蓋上麵包，切成三角形狀即可。

鮮蝦三明治

鮮蝦三明治。（圖：商周提供）
鮮蝦三明治。（圖：商周提供）

材料（兩人份）：

吐司4片、小蝦（冷凍）180克。

餡料：

檸檬搾汁1小匙、鹽及黑胡椒各少許、美乃滋5大匙、番茄醬1大匙、萵苣2片、芥末醬適量、奶油（含鹽）20克。

作法：

1.蝦子解凍，挑除沙腸，用大量熱水汆燙蝦子直到變紅，然後瀝水並充分拭乾。

2.將作法1的蝦子和餡料放進攪拌盆中拌和。

3.洗淨萵苣並瀝乾，撕成適當的大小。

4.將芥末醬抹於兩片吐司上，鋪上作法2的蝦子。另兩片吐司塗奶油、放上萵苣，疊於鋪蝦子的吐司上。盛盤並覆上保鮮膜輕壓，待吐司與內餡密合，切除吐司邊，對半切開即可。

鮪魚三明治

鮪魚三明治。（圖：商周提供）
鮪魚三明治。（圖：商周提供）

材料（兩人份）：

吐司4片、無鹽奶油適量。

鮪魚夾餡：

罐頭鮪魚180克、小黃瓜2條、洋蔥25克、青紫蘇葉4片、美乃滋35克、檸檬汁1/2小匙、鹽和胡椒各少許。

作法：

1.罐頭鮪魚過篩瀝油，將塊狀與片狀的鮪魚分開。在罐中剩下的油脂裡撒上胡椒，把塊狀鮪魚放回去醃。

2.洋蔥切成細末，浸泡冷水後瀝乾水分。小黃瓜垂直對半切開，再切成2至3mm厚的薄片，撒一點鹽使其出水，用餐巾紙將水分擦乾。

3.在調理碗中放入撥鬆的片狀鮪魚和洋蔥、美乃滋與檸檬汁，攪拌均勻。用鹽與胡椒調味，做成鮪魚夾餡。

4.吐司抹奶油，鋪上2片青紫蘇葉，再取一半小黃瓜薄片鋪上。放上50克的鮪魚夾餡，上面再疊上40克的塊狀鮪魚（作法1中醃漬的），用兩片吐司夾起。以手按壓使夾餡位置安定，切下吐司邊，再切成自己喜歡的大小即可。

烤肉外餡三明治

烤肉外餡三明治。（圖：商周提供）
烤肉外餡三明治。（圖：商周提供）

材料（兩人份）：

麵包4片（每片約厚1.5cm）、烤牛肉8片（其他肉類也可）、含鹽奶油40克、芥末籽醬20克、水耕萵苣4片、綜合嫩葉適量、酸黃瓜薄片4片。

餡料：

酸奶油50克、山葵泥5至10克、美乃滋10克、檸檬汁1小匙。

作法：

1.萵苣和綜合嫩葉洗淨瀝乾，並將萵苣撕成適當大小。

2.麵包塗上奶油，再塗抹芥末籽醬，鋪上撕碎的萵苣，放上烤肉和酸黃瓜。

3.將餡料拌勻，淋在作法2的材料上即可。

牛奶

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