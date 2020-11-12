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三菜一飯 每天期待吃便當

文／摘自《想吃。梅村月：三菜一飯台日式便當》
串燒雞便當。（圖：商周出版提供）
串燒雞便當。（圖：商周出版提供）

便當簡單做的要訣是什麼？作家梅村月說，三菜一飯，善用常備菜！

串燒雞便當

【主菜與副菜〡雞肉串、糯米椒串、鵪鶉蛋串】

材料：雞腿肉1副、大蔥10公分、糯米椒8～10條、鵪鶉蛋8顆、酒2大匙、油少許。

醬料：醬油、味醂各2大匙、糖1小匙、山椒粉或黑胡椒粉隨意。

作法：

1.雞肉串：雞肉切小塊。大蔥切段2公分。雞肉與大蔥交替插上竹籤，做成雞肉串2根。

2.糯米椒串和鵪鶉蛋串：糯米椒以竹籤戳一下表面，以防加熱迸裂。糯米椒4或5條以竹籤橫插成串，鵪鶉蛋3顆插成一串。

3.平底鍋，注入油少許，放入雞肉串，煎到表面上色，再投入鵪鶉蛋串、糯米椒串。

4.鵪鶉蛋及糯米椒先取出，接著注酒2大匙，續煎雞肉到熟，取出。

5.煮滾醬料，煮到呈現黏稠，放回雞肉串、鵪鶉蛋串及糯米椒串，讓醬汁充分裹覆表面。

6.飯盛入便當，上面鋪一層海苔（分量外），淋點醬汁，擺入雞肉串、鵪鶉串、糯米椒串，撒點山椒粉或黑胡椒粉添香。

培根茼蒿炒飯便當

培根茼蒿炒飯便當。（圖：商周出版提供）
培根茼蒿炒飯便當。（圖：商周出版提供）

【主菜〡培根茼蒿炒飯】

材料：飯2～3碗、培根50克、茼蒿30克、醬油1大匙、粗鹽、黑胡椒粉各適量、白麻油1.5大匙。

作法：

1.培根切成5毫米寬。茼蒿的莖部切成2公分長，菜葉切成4公分長。

2.熱鍋，下麻油煎培根，煎到微焦香酥，加飯翻炒，炒到米粒鬆酥油亮，淋醬油，沿鍋緣四周淋下，散發焦香，撒粗鹽、黑胡椒粉補足氣味，最後放入菜葉，拌一拌。

【副菜〡南瓜炒糯米椒】

材料：南瓜240克、糯米椒8條、粗鹽1/3小匙、黑胡椒粉少許、油1大匙。

作法：

1.南瓜送入微波爐加熱4～5分鐘，讓它稍微軟化以便削皮去籽，切成小塊。

2.熱鍋潤油炒南瓜，撒粗鹽，轉小火，蓋上鍋蓋燜4～5分鐘。

3.下糯米椒再燜1～2分鐘，掀蓋，撒入黑胡椒粉。

薑燒豬肉便當

薑燒豬肉便當。（圖：商周出版提供）
薑燒豬肉便當。（圖：商周出版提供）

【主菜〡薑燒豬肉】

材料：小梅花肉或大里肌（薄片） 200克、麵粉適量、油 1/2大匙。

醬料：酒、味醂、醬油各1.5大匙、薑泥1大匙。

作法：

1.肉片置於盤上攤開，麵粉過篩，撒勻肉片兩面。

2.調勻醬料，備一旁。

3.熱鍋潤油，肉片一張張展開入鍋，煎到雙面微微上色，注入醬料，燒到縮汁。

【副菜〡花椒炒高麗菜】

高麗菜1/4顆、花椒粒1/2小匙、粗鹽1/4小匙、糖1小撮、油1/2大匙。

作法：

1.高麗菜切絲，撒入粗鹽1/4小匙，靜置5分鐘使水分釋出，可使炒菜時間銳減，菜的口感保持脆嫩。

2.熱鍋潤油，放入花椒粒炒香，高麗菜入鍋前擰一下水分，翻炒數下，加入糖1小撮，炒到渾身油亮翠豔，盛起。喜歡口感較軟者，可上蓋燜1至2分鐘。

【常備菜〡橙香胡蘿蔔（冷藏保存4天）】

材料：胡蘿蔔1條、香菜適量、粗鹽適量、糖1.5大匙、柳橙汁2大匙。

1.胡蘿蔔用削皮器削成條狀。香菜摘取菜葉。

2.缽裡放入胡蘿蔔、香菜，鹽抓適量，加入糖、柳橙汁，浸漬至少10分鐘。入飯盒前先擰掉水分。

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