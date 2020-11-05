懶人料理 千變萬化三明治

味噌烤魚三明治。（圖：天和鮮物提供）

全球各地幾乎都看得到的尋常三明治，卻也是最具變化的國際化食物之一。大家熟悉的煎蛋三明治或鮪魚三明治等基本款，除了在內餡做變化以創造出更多口味，也可將吐司替換成貝果，吃起來又是不同的感覺。

味噌烤魚三明治

材料：

脆皮吐司或喜愛的吐司1包、青斑魚片適量、洋蔥圈適量、番茄片適量、生菜適量、芥末醬少許。

醃魚醬：

味噌1大匙、味醂1大匙、酒1大匙混合均勻。

作法：

1.將魚片抹上味噌醃魚醬醃約20分鐘後，將味噌洗淨入鍋煎熟或烤熟備用。

2.將吐司入烤箱烤至上色取出，抹上芥末醬，鋪上生菜、番茄、魚片、洋蔥即可。

胡蘿蔔豬肉三明治

胡蘿蔔豬肉三明治。（圖：天和鮮物提供）

材料：

胡蘿蔔1條、薑絲少許、糖少許、鹽少許、胡椒少許、麻油1大匙、白芝麻1小匙、梅花或里肌肉 片適量、高級吐司1包、生菜葉適量、美乃滋適量。

作法：

1.將胡蘿蔔去皮切絲備用，鍋內入麻油炒香薑絲加入胡蘿蔔絲炒軟，加入糖，鹽炒勻後撒入芝麻拌勻即可起鍋備用。

2.將肉片撒上少許鹽、胡椒，入鍋煎熟取出備用。

3.將吐司抹上美乃滋，鋪上生菜、胡蘿蔔、肉片、生菜，蓋上吐司後對半切即可。

季節水果貝果三明治

季節水果貝果三明治。（圖：天和鮮物提供）

材料：

黑糖核桃 貝果1個、香蕉適量、蘋果 半個、糖少許（可依個人口味加上奶油和起司絲）。

作法：

1.將糖、奶油入鍋炒至焦糖色，入香蕉片，蘋果片煮稍微軟取出備用。

2.將貝果上下切開，填入餡料，撒上起司絲入烤箱用356℉烤至金黃色即成。

法式烤乳酪火腿三明治

法式烤乳酪火腿三明治。（圖：商周提供）

材料（兩人份）：

吐司4片、無鹽奶油適量。

鮪魚夾餡：

罐頭鮪魚180克、小黃瓜2條、洋蔥25克、青紫蘇葉4片、美乃滋35克、檸檬汁1/2小匙、鹽和胡椒各少許。

作法：

1.罐頭鮪魚過篩瀝油，將塊狀與片狀的鮪魚分開。在罐中剩下的油脂裡撒上胡椒，把塊狀鮪魚放回去醃。

2.洋蔥切成細末，浸泡冷水後瀝乾水分。小黃瓜垂直對半切開，再切成2至3mm厚的薄片，撒一點鹽使其出水，用餐巾紙將水分擦乾。

3.在調理碗中放入撥鬆的片狀鮪魚和洋蔥、美乃滋與檸檬汁，攪拌均勻。用鹽與胡椒調味，做成鮪魚夾餡。

4.吐司抹奶油，鋪上2片青紫蘇葉，再取一半小黃瓜薄片鋪上。放上50克的鮪魚夾餡，上面再疊上40克的塊狀鮪魚（作法1中醃漬的），用兩片吐司夾起。以手按壓使夾餡位置安定，切下吐司邊，再切成自己喜歡的大小即可。

炸豬排三明治

炸豬排三明治。（圖：商周提供）

材料（兩人份）：

吐司4片、無鹽奶油適量、高麗菜絲50克。

炸豬排：

豬里肌肉2片（約130克）、蛋1顆、低筋麵粉、麵包粉適量、鹽、胡椒、炸油各適量。

醬汁：

豬排醬3大匙、番茄醬2小匙、日式烏醋醬（伍斯特醬）1小匙、黃芥末1/2大匙。

作法：

1.豬肉雙面皆撒上鹽與胡椒，依序沾上低筋麵粉、打散的蛋汁、麵包粉用356℉的油炸。

2.吐司切邊，烤至金黃焦酥。

3.吐司抹奶油，鋪上炸豬排，淋上醬汁後，疊上一半分量的高麗菜絲，用兩片吐司夾起。以手按壓使夾餡位置安定，再切成自己喜歡的大小；另外兩片吐司用相同方法，做成另一個三明治。