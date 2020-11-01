芋圓煮好後可自行搭配湯底和其他內容。（記者劉大琪／攝影）

芋圓可謂一年四季、老少咸宜的甜品之一，不管是以清涼的鮮奶或奶茶做湯底，抑或加入溫熱的綠豆紅豆湯或紅棗桂圓湯，冷吃熱吃都勁道爽滑、香甜Q彈，晶瑩剔透、色彩繽紛的可愛模樣更是讓人看著賞心悅目。法拉盛 「一盎司甜點坊」（Young's Dessert Bar）的技師小姊姊卷卷，本期教你如何用有機地瓜手工製作三色芋圓，搭配紅豆、奶茶等配料和湯底一起吃，天然又營養、料多超滿足。

▼1分鐘看懂三色芋圓怎麼做▼

（影音來源：世界新聞網何卓賢）

材料：

芋頭、黃心紅薯、紫薯、木薯粉、白砂糖

做法：

1，將200克的芋頭、黃心紅薯或紫薯洗淨去皮，切成塊狀

2，放進蒸鍋，用中火蒸半個小時左右，至筷子能夠輕鬆戳穿即可關火

3，將蒸好的芋頭、黃心紅薯或紫薯或分別放入容器，用勺子碾碎，加入100克木薯粉、5克白砂糖和適量的水，揉成麵團

4，將麵團搓成條狀，再切成小段即成芋圓，可撒一些木薯粉防止黏在一起

5，開中火把水燒開，將搓好的芋頭、黃心紅薯或紫薯放入開水中煮兩分鐘，漂起後盛出、過涼水，即可加入湯底食用

芋圓搭配奶茶湯底，加入紅豆、仙草、西米等，就是一碗管飽的代餐。（記者劉大琪／攝影）

卷卷提示：

如果是把三種顏色的芋圓同時蒸，需將紫薯和其他兩種分開，以防染色，煮時也需先煮其他兩種，撈出來後再煮紫薯；搓好的芋圓可以放在冰箱冷凍保存、日後食用；湯底可自行搭配，比如牛奶 、奶茶、椰汁、紅豆或綠豆湯等，也可根據個人喜好添加葡萄乾、椰果、西米等。

芋圓小百科：

因芋圓的原材料澱粉含量較高，可以補充人體需要的碳水化合物，也可作為減肥期間的代餐。另外，芋圓口感細軟，能夠起到一定的養胃健脾的效果。