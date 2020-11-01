我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

睡前別忘時鐘撥回1小時！ 夏令時間11/1凌晨2時結束

9100萬人提早投票！川、白選前最後周末衝刺關鍵州

冷熱皆宜三色芋圓

記者劉大琪
芋圓煮好後可自行搭配湯底和其他內容。（記者劉大琪／攝影）
芋圓煮好後可自行搭配湯底和其他內容。（記者劉大琪／攝影）

芋圓可謂一年四季、老少咸宜的甜品之一，不管是以清涼的鮮奶或奶茶做湯底，抑或加入溫熱的綠豆紅豆湯或紅棗桂圓湯，冷吃熱吃都勁道爽滑、香甜Q彈，晶瑩剔透、色彩繽紛的可愛模樣更是讓人看著賞心悅目。法拉盛「一盎司甜點坊」（Young's Dessert Bar）的技師小姊姊卷卷，本期教你如何用有機地瓜手工製作三色芋圓，搭配紅豆、奶茶等配料和湯底一起吃，天然又營養、料多超滿足。

▼1分鐘看懂三色芋圓怎麼做▼

（影音來源：世界新聞網何卓賢）

材料：

芋頭、黃心紅薯、紫薯、木薯粉、白砂糖

做法：

1，將200克的芋頭、黃心紅薯或紫薯洗淨去皮，切成塊狀

2，放進蒸鍋，用中火蒸半個小時左右，至筷子能夠輕鬆戳穿即可關火

3，將蒸好的芋頭、黃心紅薯或紫薯或分別放入容器，用勺子碾碎，加入100克木薯粉、5克白砂糖和適量的水，揉成麵團

4，將麵團搓成條狀，再切成小段即成芋圓，可撒一些木薯粉防止黏在一起

5，開中火把水燒開，將搓好的芋頭、黃心紅薯或紫薯放入開水中煮兩分鐘，漂起後盛出、過涼水，即可加入湯底食用

芋圓搭配奶茶湯底，加入紅豆、仙草、西米等，就是一碗管飽的代餐。（記者劉大琪／攝影...
芋圓搭配奶茶湯底，加入紅豆、仙草、西米等，就是一碗管飽的代餐。（記者劉大琪／攝影）

卷卷提示：

如果是把三種顏色的芋圓同時蒸，需將紫薯和其他兩種分開，以防染色，煮時也需先煮其他兩種，撈出來後再煮紫薯；搓好的芋圓可以放在冰箱冷凍保存、日後食用；湯底可自行搭配，比如牛奶、奶茶、椰汁、紅豆或綠豆湯等，也可根據個人喜好添加葡萄乾、椰果、西米等。

芋圓小百科：

因芋圓的原材料澱粉含量較高，可以補充人體需要的碳水化合物，也可作為減肥期間的代餐。另外，芋圓口感細軟，能夠起到一定的養胃健脾的效果。

將芋頭洗淨去皮，切成塊狀。（記者劉大琪／攝影）
將芋頭洗淨去皮，切成塊狀。（記者劉大琪／攝影）
將蒸好的芋頭放入容器，用勺子碾碎，加入木薯粉、白砂糖和水調拌。（記者劉大琪／攝影...
將蒸好的芋頭放入容器，用勺子碾碎，加入木薯粉、白砂糖和水調拌。（記者劉大琪／攝影）
將蒸好的芋頭放入容器，用勺子碾碎，加入木薯粉、白砂糖和水調ban，也可藉助料理機...
將蒸好的芋頭放入容器，用勺子碾碎，加入木薯粉、白砂糖和水調ban，也可藉助料理機。（記者劉大琪／攝影）
蒸好的芋頭碾碎，加入木薯粉、白砂糖和水，揉成麵團、搓成條狀。（記者劉大琪／攝影）
蒸好的芋頭碾碎，加入木薯粉、白砂糖和水，揉成麵團、搓成條狀。（記者劉大琪／攝影）
將條狀的麵團切成小段。（記者劉大琪／攝影）
將條狀的麵團切成小段。（記者劉大琪／攝影）
切好後可撒一些木薯粉防黏。（記者劉大琪／攝影）
切好後可撒一些木薯粉防黏。（記者劉大琪／攝影）
切好後可撒一些木薯粉防黏。（記者劉大琪／攝影）
切好後可撒一些木薯粉防黏。（記者劉大琪／攝影）

法拉盛 牛奶

上一則

哪種生魚片入口最清甜滑順？網友推薦：這種魚超Q彈

延伸閱讀

港式茶餐廳

港式茶餐廳
奶茶聯盟？中印衝突影響 台印正推動多項經貿合作

奶茶聯盟？中印衝突影響 台印正推動多項經貿合作
老闆賺錢夢碎！辭職開奶茶店的人 大多悔哭了

老闆賺錢夢碎！辭職開奶茶店的人 大多悔哭了
「秋天第一杯奶茶」網路暴紅 放閃新招意外成營銷哏

「秋天第一杯奶茶」網路暴紅 放閃新招意外成營銷哏

熱門新聞

一位手作超強的媽媽將造型饅頭製作成壽司店菜單，由於模仿功力實在太強，讓人連聲讚嘆。擷自臉書

有夠像！媽媽手作饅頭 模仿壽司店菜單

2020-10-29 14:36
有人表示，蟋蟀仙貝十分酥脆，入口後有種玉米片的感覺。取自日本無印良品官網

蟋蟀仙貝救地球？高蛋白低排碳、味似蝦餅 推出就大賣

2020-10-26 11:22
網友分享泡麵湯的「豪華3吃法」，引人大讚。報系資料照

喝剩的泡麵湯怎辦？ 網友分享「豪華3吃法」 還可蒸蛋

2020-10-27 13:46
一名網友發問尋找無腥味且口感Ｑ彈順口的生魚片。示意圖／Ingimage

哪種生魚片入口最清甜滑順？網友推薦：這種魚超Q彈

2020-10-31 01:43
簡易東坡肉

簡易東坡肉

2020-10-27 03:10
番茄蝦仁炒蛋

番茄紅了 餐桌就美了

2020-10-29 03:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
100萬元分兒子、工資卡給女兒 浙江80多歲老父：他們不再來看我

100萬元分兒子、工資卡給女兒 浙江80多歲老父：他們不再來看我
川普還有可能逆轉勝？Google搜尋「川普贏」暴增

川普還有可能逆轉勝？Google搜尋「川普贏」暴增
廣西碎屍案一審宣判／女護士殺醫 烹屍沖馬桶判死

廣西碎屍案一審宣判／女護士殺醫 烹屍沖馬桶判死
紐約新規 外州客「來紐前三天、抵紐第四天」兩檢驗皆陰性才行

紐約新規 外州客「來紐前三天、抵紐第四天」兩檢驗皆陰性才行

飛來橫禍！休旅車衝上人行道 紐約65歲華婦被撞身亡

飛來橫禍！休旅車衝上人行道 紐約65歲華婦被撞身亡