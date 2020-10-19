鮮味四溢！ 魚料理輕鬆做

翡翠魚片。（圖：陳芸英提供）

魚料理輕鬆做，清蒸最能呈現魚肉的原汁好味。若選擇油炸料理方式，也可用美生菜絲加上燙青花椰菜盤飾，美感、美味都加分，讓營養更均衡。

翡翠魚片

材料：鯛魚片3片、青江菜1小把。

作法：

1.鯛魚切片，以適量的鹽、酒、薑末、白胡椒粉，醃半小時後，加2大匙太白粉拌勻。

2.青江菜洗淨取葉，切細末。

3.鍋內放一小匙油，以2顆蒜末爆香，放葉末，炒約一分鐘，放雞湯。

4.煮滾後，轉小火，放鯛魚片，煮約五分鐘即可。

椒鹽鯛魚片

椒鹽鯛魚片。（圖：陳芸英提供）

材料：鯛魚片3片。

作法：

1.鯛魚切片，以適量的鹽、酒、薑末、白胡椒粉醃半小時。

2.加1大匙麵粉和1大匙太白粉拌勻。

3.熱油鍋，放多一點的油，一一放入鯛魚片，煎至兩面焦黃。

小叮嚀：若吃重口味者，可另備一疊白胡椒粉，或直接將白胡椒粉灑到魚片上。

梅乾菜蒸魚

梅乾菜蒸魚。（圖：三友圖書提供）

材料：

魚1片（約600克）、梅乾菜150克、薑50克。

調味料：

醬油2大匙、酒1大匙、冰糖1大匙、八角1/2粒、水1/2杯。

作法：

1.梅乾菜泡水、洗淨細沙，擠乾水後切碎。

2.將梅乾菜與調味料拌勻，和薑片一起放入蒸鍋，蒸約45分鐘至菜軟。

3.魚處理乾淨放入蒸盤，鋪上梅乾菜。

4.燒開蒸鍋的水，放入蒸約10分鐘即可。

水煮魚片

水煮魚片。（圖：陳芸英提供）

材料：

鯛魚片3片、油菜1大把、酒1大匙、鹽2小匙、胡椒粉、太白粉1大匙、油2大匙、辣豆瓣醬3大匙、醬油1大匙、水1大碗公、冰糖1小匙、1碗量的豆芽及適量的蔥、薑、蒜、辣椒、香菜。

作法：

1.鯛魚切片，加入酒、鹽1小匙及胡椒粉醃半小時，再加入1大匙的太白粉拌勻，備用。

2.起一熱油鍋，放入油，爆香蒜末，放入油菜和豆芽快炒，以鹽和雞粉調味，約一分鐘後盛盤。

3.鍋洗淨，再放1大匙的油，以蔥、薑、蒜、辣椒爆香，加入辣豆瓣醬、醬油炒香，加入水，以1小匙的鹽和冰糖調味，煮約3分鐘。

4.撈掉佐料捨棄不用，取湯汁。

5.鍋內湯汁煮滾後，放入步驟1的魚片，滾後盛到步驟2的油菜和豆芽上。

6.中間放香菜點綴即可。

小叮嚀：

正宗水煮魚嗆辣，但這一道順口，湯可直接喝。

清蒸筍殼魚

清蒸筍殼魚。（圖：三友圖書提供）

材料：

筍殼魚1尾（約500克）、海瓜子200克、蒸魚醬油150克、金針菇1/2把、薑絲15克、蔥絲20克、鹽少許。

作法：

1.海瓜子加鹽浸泡30分鐘吐沙備用。

2.筍殼魚去鱗殺清，中間剖開備用。

3.金針菇汆燙後瀝乾。

4.將海瓜子及金針菇排放作底，魚舖上蒸10分鐘後取出，放入蔥絲、薑絲後淋上熱油。

5.蒸魚醬油放在鍋中加熱煮滾後，沿著盤子的邊緣倒入醬油即可完成。