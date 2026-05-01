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減重險害妙齡女昏厥 醫示警「減脂＋運動」恐釀心血管併發症致死

記者林琮恩／台北即時報導
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一位30多歲女性上班族，嚴格計算飲食熱量，下班後即使疲憊仍踩飛輪、或慢跑至少一小...
一位30多歲女性上班族，嚴格計算飲食熱量，下班後即使疲憊仍踩飛輪、或慢跑至少一小時，整個人雖迅速「消風」，卻出現月經不規則、落髮及情緒不穩定等情況。慢跑示意圖，（本報資料照片）

一位30多歲女性上班族，為在結婚時穿上小一號婚紗，嚴格計算飲食熱量，下班後即使疲憊仍踩飛輪、或慢跑至少一小時，整個人雖迅速「消風」，卻出現月經不規則、落髮及情緒不穩定等情況，甚至在運動防胸悶、心悸，差點昏厥。就診後才發現，過度減重導致她身體能量入不敷出，醫師指出，這是「運動中相對能量缺乏」情況，嚴重時恐致命。

醫師劉曜增指出，運動時昏厥未必指示單純低血糖，身體長期能量入不敷出，陷入「運動中相對能量缺乏（REDs）」，也就是攝取的熱量，扣除運動消耗後，整體能量不足支撐心跳、呼吸及荷爾蒙分泌等基礎運作，這會導致人體甲狀腺功能下降、壓力荷爾蒙上升、骨質流失，甚至出現心血管併發症，如心跳過緩、姿勢性低血壓、血脂異常等，嚴重時恐危及性命。

REDs情況過去多出現於職業運動員山上，不過，劉曜增指出，國際奧委會曾發表聲明指出，REDS可能發生在不同性別、運動種類、表現層級運動者，也就是一般民眾若在高活動量下，因營養知識不足、生活忙碌等原因未正常進食，或運動後刻意不補充能量，都可能出現REDs相關症狀，一項國際研究顯示，極端減重的運動員，後續出現腹胖情況，必須更努力運動、吃得更少才能維持體態。

劉曜增建議，為避免現在的減重，變成未來的「代謝負債」，民眾應維持營養均衡，減脂不代表一味壓低熱量，關鍵是穩定且均衡的日常飲食，若長期熱量攝取不足，反而會影響代謝穩定，有運動習慣者，應依活動量適度補充蛋白質與碳水，能量攝取不足時，應避免突然增加高度訓練，建議在運動後30分鐘內適度補充碳水化後物與蛋白質，如豆漿、雞肉三明治等，避免身體進入節能狀態。

「減重不在於追求速度，而在於是否長期維持。」劉曜增指出，減重不只是追求體重速度變化，也與整體代謝與生理狀態有關，若能由醫師、營養師共同評估追蹤，有助及早調整策略，避免代謝受損，建議民眾設法讓身體獲得穩定能量供應，再配合規律生活與飲食調整，才有機會在穩定體態的同時，降低復胖與代謝失衡風險。

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