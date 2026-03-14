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壓力與睡眠雙雙失衡 醫曝「高倦怠者」肥胖風險增4成

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壓力與睡眠雙雙失衡 醫曝「高倦怠者」肥胖風險增4成

記者林琮恩／台北報導
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示意圖。（圖／123RF）
示意圖。（圖／123RF）

現代生活節奏緊湊、壓力大，許多民眾因長期壓力累積而造成失眠。台灣醫師陳威龍指出，高度倦怠不僅導致民眾生理系統「無法關機」，也讓民眾血糖、體重被拖累，研究顯示，高度倦怠者出現肥胖風險，比起低倦怠者高出40%，疲勞不僅停留在心理層面，也影響神經內分泌、壓力調節系統，干擾睡眠與代謝，形成「燃燒殆盡症候群」。

陳威龍表示，燃燒殆盡症候群是指高壓與情緒耗損環境，導致身心竭盡狀態，包括情緒浩劫，包括情緒耗竭、對工作產生抽離感與成就感低落，近一步影響內分泌與壓力調節系統，一項國際研究，針對逾百名護理人員持續觀察半年，發現職場心理壓力，如孤獨感等，「不一定讓人直接垮掉，卻顯著提升失眠風險」，並在破壞睡眠後，拖垮整體身心狀況。

一項國際研究顯示，歷經職場倦怠民眾，失眠風險增加2.5倍以上，陳威龍表示，高壓情況下，大腦傾向以高熱量食物作為快速補償來源，導致體重控制更困難，另一項研究指出，高倦怠族群不僅肥胖比例明顯較高，脂肪更容易集中在內臟區域，與較高的心血管與代謝疾病風險相關。其中又以女性、年長員工，以及社會資源較少的族群，更容易同時承受倦怠與肥胖的雙重壓力。

一位42歲男性科技業主管，半年內體重增加12公斤，健檢發現空腹血糖達110 mg／dL，已落在糖尿病前期警戒值，因打呼惡化、白天疲倦而就醫。陳威龍說，這名病人經超音波檢測發現有中度脂肪肝，血液檢查發現胰島素阻抗、空腹血糖、三酸甘油脂及尿酸均偏高，他要求病人調整飲食，戒掉宵夜，並要求睡前停止使用3C產品，配合漸進式運動。

陳威龍說，病人調整生活型態後，3個月內體重下降10公斤，空腹血糖降至95 mg／dL，脂肪肝也逆轉為輕度，精神與睡眠品質都有明顯改善。根據研究，維持規律運動，並採取較均衡的飲食型態，如地中海飲食等，能有助於緩衝壓力對肥胖風險的負面影響，「在壓力與睡眠雙雙失衡情況下，生活習慣握有一定『煞車權』。」

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