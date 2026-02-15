「想耗糖燃脂」必學3招 徒手動作各做100下能瘦

我的頻道

網友示範三個徒手動作，能幫助在家快速運動「耗糖」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau）
農曆春節前後，許多人忙著應酬、聚餐，如何在家快速運動「耗糖」成為熱門話題。小紅書網友「虎牙姐姐愛健身」以「想耗糖」為題發布居家鍛鍊短片，強調若只靠健身器材「這麼蕩一個月」或「這麼去甩兩個月」，效果都不理想，並在影片中直接示範三個徒手動作能有效燃脂，吸引大量網友收藏轉發。

該網友分享三個「耗醣」動作。第一個動作為「高抬腿直臂下壓」做100個，她表示可「充分打開我們全身的一個燃糖開關」，屬於入門就能跟做的節奏型動作。

第二個動作是「抬腳後跟闊胸」同樣做100個，並點名此動作可「激活比目魚肌」，用來「消耗我們身體頑固的糖分」，語氣強調針對下肢與耐力。

第三個動作則為「深蹲擺臂」做100個，博主把它定義為「抗阻訓練」，稱其優點是「讓停止運動後持續燃燒糖分」，把運動後仍能延續消耗的概念帶進短片，鼓勵想提升效率的人納入練習。

在留言區，討論多聚焦於動作份量與可行性，有網友整理重點為三個動作「各一百個」，也有人直呼做完第一套就「已陣亡」，顯示影片設定的總量對初學者仍具挑戰。不過也有使用者分享自身經驗，稱只做其中一個動作、長期累積後身體指標出現改善，帶動更多人嘗試以簡單徒手動作作為年節前後的「燃糖」方案。

春節 小紅書

