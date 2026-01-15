168加211飲食+1周重訓3次…外科醫師成功減重

醫師指出，單純散步對肌力與心肺功能的幫助相對有限，建議進行重量訓練，鍛鍊核心肌群。(圖／123RF)

「過勞不只對醫師不公平，對病人也不公平。」中華民國 醫師公會全聯會理事長陳相國回顧從住院醫師時期到臨床第一線的經歷，曾見過多位醫界前輩，因忙碌而延誤自身疾病診斷的案例。他呼籲新的一年，不論醫師或民眾，都應積極為自己的健康負責。

陳相國指出，門診醫師看診人數動輒破百，常一坐就是5、6個小時，容易造成下肢血液循環不良，增加靜脈曲張等風險。他建議，若能每小時起身活動5到10分鐘、做些伸展或柔軟操，對身體狀況會有明顯幫助。

至於他個人的情況，陳相國說，因為身為外科醫師，工作內容包含超音波、胃鏡與手術，門診與檢查之間需頻繁走動，相對較少久坐問題，但也因此面臨久站與體力消耗的挑戰。

談到為健康做過最實際的改變，他分享約4、5年前，曾因體重增加到75公斤而下定決心減重 。他採取168間歇性斷食搭配重訓，未使用藥物，並遵循「211」的飲食原則，也就是蔬菜水果2份、蛋白質1份、碳水化合物1份，半年多成功將體重降至70公斤。

運動方面，他固定到健身房訓練，並在教練指導下進行分部位重量訓練，如胸、背、肩、腿與核心肌群，一周至少3次。不過他也坦言，近年接任公會職務後，生活節奏被打亂，體重回升至73公斤，目前的新年目標，就是再次回到70公斤，重新找回規律運動與飲食控制。

面對現代人生活零碎、兼差與工時不固定的現實，要養成運動習慣並不容易。他建議善用短暫時間進行有效運動，例如深蹲、仰臥起坐等核心訓練。若要提升心肺功能，則需讓心跳達到每分鐘120至130下以上，並維持數分鐘、出汗才算有效，單純散步對肌力與心肺功能的幫助相對有限。

對一般民眾而言，他認為最重要的是「為自己的健康負責」，包括維持規律運動、均衡飲食、避免體重過重，並設定具體可行的目標，例如將BMI控制在正常範圍內，而非放任數值一路上升。