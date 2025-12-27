沒有健康的胖子 醫曝：BMI超過24就該控制體重 這方式可減重16%

BMI 超過24，心血管疾病風險高7成，醫師提醒，別再迷信「健康胖」。（本報資料照片）

民眾重視自身健康及體態，身體質量指數（BMI）為衡量身材重要依據，台灣嘉義基督教醫院減重 中心主任周莒光說，近期剛落幕的「2025美國肥胖周」發表一項備受矚目的臨床試驗結果，研究對象三分之一來自台灣，為BMI數值超過24至30過重或輕度肥胖，接受GLP-1成分藥物治療的族群，研究結果發現，受試者11個月平均減重13公斤。

周莒光指出，前述研究也顯示，在標準化飲食、運動與醫療監測下，使用特定GLP-1藥物的台灣受試者11個月平均減重超過16%，平均減重13公斤，減重組成分析顯示，75.3%為脂肪減少，表示使用這類藥物不會有一般民眾擔心「大量減掉肌肉」情況，只要遵循醫囑、正確用藥，配合飲食運動，便可有效減去脂肪、保留肌肉，進而改善代謝健康。

周莒光說明，過去曾有研究顯示，當BMI達到24以上時，發生心肌梗塞、中風 等心血管重症風險，是BMI在18.5至23.9間的正常值民眾的1.7倍，且亞洲族群風險比歐美族群更高，BMI數值超過24「就是健康警戒線」，建議「壓線者」及早採取行動，尤其許多民眾有「健康胖」迷思，以為體重只有超標一點，對健康不會有影響，就輕忽大意，建議盡快採取行動。

「亞洲民眾內臟脂肪比率較高，容易出現胰島素阻抗，且有較高異常代謝傾向。」周莒光說，因這些特性，亞洲民眾在較低BMI就出現健康風險的情形相對常見，台灣肥胖醫學會在2025年更新「肥胖治療指引」，建議BMI24以上的就要開始體重控制，若經過生活習慣調整失敗，也可在專業醫療團隊監測使用減重藥物輔助。

周莒光表示，社群推波助瀾，讓民眾追求快速減重，但體重管理高度仰賴專業，須由醫師與團隊依病人健康需求與科學實證，選擇最適合減重方式，並定期追蹤，建議民眾使用減重藥物前，應該遵循醫師指示，勿自作主張，若用藥方式或劑量錯誤，恐增加相關風險，不同減重藥物作用與療效證據差異大，建議可與醫師諮詢用藥選擇。