我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

釣魚台海域驚現辱日船隻？日海保廳證實無此船、疑為偽造訊號

南韓鬆綁閱覽北韓黨報權限 李在明：難道民眾會被牽著鼻子走？

沒有健康的胖子 醫曝：BMI超過24就該控制體重 這方式可減重16%

記者林琮恩／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
BMI 超過24，心血管疾病風險高7成，醫師提醒，別再迷信「健康胖」。（本報資料照片）
BMI 超過24，心血管疾病風險高7成，醫師提醒，別再迷信「健康胖」。（本報資料照片）

民眾重視自身健康及體態，身體質量指數（BMI）為衡量身材重要依據，台灣嘉義基督教醫院減重中心主任周莒光說，近期剛落幕的「2025美國肥胖周」發表一項備受矚目的臨床試驗結果，研究對象三分之一來自台灣，為BMI數值超過24至30過重或輕度肥胖，接受GLP-1成分藥物治療的族群，研究結果發現，受試者11個月平均減重13公斤。

周莒光指出，前述研究也顯示，在標準化飲食、運動與醫療監測下，使用特定GLP-1藥物的台灣受試者11個月平均減重超過16%，平均減重13公斤，減重組成分析顯示，75.3%為脂肪減少，表示使用這類藥物不會有一般民眾擔心「大量減掉肌肉」情況，只要遵循醫囑、正確用藥，配合飲食運動，便可有效減去脂肪、保留肌肉，進而改善代謝健康。

周莒光說明，過去曾有研究顯示，當BMI達到24以上時，發生心肌梗塞、中風等心血管重症風險，是BMI在18.5至23.9間的正常值民眾的1.7倍，且亞洲族群風險比歐美族群更高，BMI數值超過24「就是健康警戒線」，建議「壓線者」及早採取行動，尤其許多民眾有「健康胖」迷思，以為體重只有超標一點，對健康不會有影響，就輕忽大意，建議盡快採取行動。

「亞洲民眾內臟脂肪比率較高，容易出現胰島素阻抗，且有較高異常代謝傾向。」周莒光說，因這些特性，亞洲民眾在較低BMI就出現健康風險的情形相對常見，台灣肥胖醫學會在2025年更新「肥胖治療指引」，建議BMI24以上的就要開始體重控制，若經過生活習慣調整失敗，也可在專業醫療團隊監測使用減重藥物輔助。

周莒光表示，社群推波助瀾，讓民眾追求快速減重，但體重管理高度仰賴專業，須由醫師與團隊依病人健康需求與科學實證，選擇最適合減重方式，並定期追蹤，建議民眾使用減重藥物前，應該遵循醫師指示，勿自作主張，若用藥方式或劑量錯誤，恐增加相關風險，不同減重藥物作用與療效證據差異大，建議可與醫師諮詢用藥選擇。

減重 中風

上一則

冰箱食物壞了沒？「聞味道確認」其實不靠譜

下一則

爬山健身竟腰痠血尿 68歲男輸尿管卡4公分巨石險毀腎 醫曝關鍵原因

延伸閱讀

減重不復胖不憔悴 多吃蛋白質、蔬菜 每天規律運動

減重不復胖不憔悴 多吃蛋白質、蔬菜 每天規律運動
減重針劑Wegovy藥丸版更低價 FDA核准 下月開賣

減重針劑Wegovy藥丸版更低價 FDA核准 下月開賣
瘦瘦筆減脂 肌肉也流失…維持健康體態 飲控、運動更有效

瘦瘦筆減脂 肌肉也流失…維持健康體態 飲控、運動更有效
不用挨針了 「瘦瘦針」龍頭諾和諾德減重藥丸獲FDA核准

不用挨針了 「瘦瘦針」龍頭諾和諾德減重藥丸獲FDA核准

熱門新聞

談到如何維持體態，43歲的Ella直言自己「吃得很乾淨、早睡早起」，盡量不碰太油膩或太上火的食物，以菜、肉、飯等原型食物為主。(記者林士傑／攝影)

Ella力推超慢跑 他詳解「怎麼跑不受傷、跑多久才有用」

2025-12-21 20:05
皮膚科專家提醒，洗澡時間應該跟著自己的生活習慣、作息與皮膚需求，不是要依照一套固定規則；示意圖。(圖／123RF)

早上洗澡還是晚上較健康？學者曝這1時間洗能減緩過敏

2025-12-23 01:00
醫師表示，甲狀腺癌早期沒有明顯症狀，應定期健康檢查；示意圖。(圖／123RF)

甲狀腺癌早期無症狀 醫警示若有4病徵 恐已是中晚期

2025-12-19 01:00
示意圖。（取自123RF）

想長壽就補充1營養素…遠離癌症、糖尿病 還能護心血管

2025-12-12 13:15
兩性親密活動，如有不適最好就醫求助。示意圖。(歐新社)

58歲男聖誕夜解鎖新姿勢 啪一聲沒理...隔天驚見「紫茄子」

2025-12-25 22:16
示意圖。（取自123RF）

每天健走萬步也沒用？「不易失智」者有兩項意外共同點

2025-12-08 13:17

超人氣

更多 >
國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照

國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照
不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」

不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」
出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？

出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？
好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因

好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因
告別卡關期 元旦後5生肖運勢翻轉更順遂

告別卡關期 元旦後5生肖運勢翻轉更順遂