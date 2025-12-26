運動永遠不嫌早 肌肉有「記憶」 提早開始為未來存肌核

我的頻道

記者翁唯真／台北即時報導
台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘於臉書表示，從分子醫學角度來看，運動真正重要的並非當下看起來有多壯，而是在身體狀況仍允許時，替未來先累積能派上用場的生理本錢。（本報資料照片）

不少民眾在門診時常半開玩笑詢問，「現在開始運動會不會太早？是不是等年紀大一點、有狀況再動就好？」，台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘於臉書表示，從分子醫學角度來看，運動真正重要的並非當下看起來有多壯，而是在身體狀況仍允許時，替未來先累積能派上用場的生理本錢。

張家銘指出，2025年發表於國際期刊《Frontiers in Nutrition》的研究彙整大量人類與動物實驗證據，內容提到骨骼肌並非「練了就忘」的組織，而是會在細胞層級留下長期的「肌肉記憶」。這也解釋，為何年輕時曾有運動習慣的人，即使中斷一段時間，重新開始訓練後，恢復速度往往比第一次運動者來得快，顯示身體確實會「記得」過去的刺激。

張家銘說，真正被保留下來的，並非肌肉外觀或體積，而是存在於肌肉纖維內的「肌核」。骨骼肌是一種多核細胞，肌核負責蛋白質製造與基因調控，是肌肉功能的核心，當進行規律阻力訓練、肌肉成長到一定程度時，身體會啟動衛星細胞，使其融合進肌肉纖維，進而增加肌核數量，過程相當於為肌肉建立更完整的長期管理系統，而不只是暫時撐大體積。

過去普遍認為，一旦停練、臥床或受傷導致肌肉萎縮，訓練成果就會歸零，張家銘表示，研究顯示肌肉變小時，真正流失的多半是體積，而非已累積的肌核。也就是說力量可能暫時下降，但分子層級的調控架構仍然存在，這正是曾經訓練過的人回到運動後進步速度較快的重要原因。

此外運動會在肌肉細胞中留下表觀遺傳調控的痕跡，訓練後肌肉細胞DNA上的甲基化變化，會特別集中在與蛋白質合成、粒線體功能，及PI3K–Akt–mTOR等肌肉生長相關路徑，即使中斷訓練一段時間，這些分子層級的設定也不會完全消失，意味著肌肉不只儲存結構本身，也保留了「如何再度成長」的分子記憶。

張家銘說，提早開始運動的意義，不在於現在一定要達到多高強度，而是在身體條件尚可時，先累積肌核與分子記憶。人生難免會因疾病、受傷、工作壓力或家庭照顧而中斷運動，但是否曾經累積過這些生理資產，將大幅影響未來重返運動的難易度與恢復速度。

張家銘建議，民眾不必等到條件完美才開始運動，只要有穩定刺激，就有機會啟動衛星細胞並逐步累積肌核；蛋白質與胺基酸不只是熱量來源，更是支持蛋白質合成與肌肉修復的重要訊號，隨著年齡增加，其重要性反而更加提升。即便運動曾經中斷，也無須過度否定自己，因為曾經累積的肌核與分子記憶並未消失，回到運動的路一定比第一次更短。

張家銘說，「我想留給大家的一句話提早開始運動，不是浪費時間。那是在為未來的自己，存下一顆顆肌核。當某一天，您需要力量的時候，身體會記得，您曾經為它做過什麼。」

