「不顯老不顯胖」拉伸操 網跟練三遍就出汗：適合久坐族

世界新聞網／輯
居家運動可有瘦身與抗老效果。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Miriam Alonso）
居家運動可有瘦身與抗老效果。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Miriam Alonso）

居家運動瘦身又能抗老！小紅書網友「蘭大懶」分享「每天五遍40歲不顯老不顯胖」運動示範影片，累積大量收藏與留言。影片中她示範一套號稱「百練不膩、全身舒坦」的拉伸大法，動作簡單不費力，強調無論早晨甦醒或睡前放鬆皆可進行，成為中年女性維持氣色與體態的新選擇。

影片開頭，博主以平緩語氣帶領觀眾從基本站姿開始。雙腳開立一腿長、腳尖外八，吸氣雙臂上舉伸展，呼氣抱頭屈膝下蹲；接著雙掌外推、左右側彎，拉伸兩側腰部。她解釋：「這組動作能讓全身力量被喚醒，蹲得越久，氣血流通越順。」隨後她示範脊柱扭轉與前屈動作，透過手推膝蓋、伸臂開胸，帶動背部與臀腿群放鬆。最後以深度前屈、脊柱延展與合十收式作結，整套流程約五分鐘完成。

網友熱烈響應留言：「練了三遍就出汗」「這動作太舒坦了！」、「好適合辦公室久坐族」。博主建議每個動作停留五到十個呼吸、配合自然呼吸即可達放鬆效果。對於動作難度問題，她回覆「頭低不下可放椅子輔助」，腰椎不適者則「不痛可練」。多數留言表示這套操「結合八段錦與瑜伽元素」，動作流暢、時間短、無需器材，最適合碎片時間運動。

部分網友也提出細節建議，如「肘關節超伸要注意」「鞋底太厚影響穩定度」，提醒練習時需保持微彎手肘、避免過度用力。

整體而言，「神仙拉伸」因操作簡單、舒緩效果明顯而爆紅，不僅打破「中年易疲、難塑形」的迷思，更喚起民眾對日常伸展的重視。許多網友留言表示：「練完整個人都通透了」「比咖啡還提神」，這股健康拉伸風，正悄悄成為現代人對抗壓力與衰老的新日常。

小紅書 關節

早產兒自閉、過動及併發症風險高 醫籲追蹤至少至2歲

