瘦不下來怪居住地？這地方的人減肥100%遇障礙

美國各地的減重障礙有所差異。美聯社

每次開始新的一年，總有很多人下定決心要減肥，但根據數據媒體公司Stacker報導，大多數美國人在許下「新年新希望」後，在1月19日前就會放棄。

研究顯示，63%成功減重 的美國人會在一年之內復胖，而其中有五分之一（20%）的人表示，在兩個月之內就又胖回去了。

減重諮詢和減肥藥公司Hers在2025年的一項新研究報告中發現，美國各地的減重障礙有所差異：住在不同地方的人，減不下肥的理由也各不相同。

美國各地的減重障礙

根據Hers的研究，在報告減重障礙最多的城市中，新墨西哥州 的阿布奎基市（Albuquerque）名列榜首，100%在試圖減重的人表示他們面臨一種或多種障礙，緊隨其後的是舊金山市、巴爾的摩市、西雅圖和奧蘭多，這些地方的人遭遇減重障礙的比例都高達9成以上。

而賓州的費城 則是報告減重障礙最少的城市，僅有8成，亦即2成的人在減重過程中沒有任何阻礙。

在具體減重障礙方面，美國人遇到最大的問題是「意志力不足」，在曾經嘗試減重的美國人中，有30%的人表示是因為缺乏意志力而放棄，而全美最容易受意志力阻攔減重的地方是巴爾的摩市和紐約市。

有近40%的紐約人將「意志力」列為無法減重的原因，不僅高出全美平均值10個百分點，更是紐奧良人的兩倍（39.5%對比19%）。還有18.5%的紐約居民認為「居住地點」是他們無法減肥的原因，比例達到鄰近城市費城（7%）的近三倍。

新墨西哥州的阿布奎基市、德州聖安東尼奧（San Antonio）和奧斯汀（Austin）的居民則表示，「文化因素」是阻礙他們減重的最大元兇。

其他常見的減重障礙還有「缺乏身邊人的支持」，有2成堪薩斯城居民受此困擾；以及「難以取得減重工具和藥品」，如南加州格林維爾郡（Greenville）和羅德島普羅旺斯（Providence）這些較小城市的居民較易受此苦惱。

另一個未被許多人提及，卻至關重要的減重障礙是「遺傳」，只有14%的受訪者表示遺傳是他們減重受阻的原因，但科學研究表明，一般人口中有43%帶有肥胖的遺傳傾向。

有肥胖的遺傳傾向的人雖然不一定會超重，但這個傾向會增加他們減重的難度。

Hers減肥部的資深副總裁，也是肥胖醫學專科醫師普萊馬（Craig Primack）表示，無論住在哪裡，減重都可能是一項挑戰。

但他也說，只要設定實際可行的目標，就能有助於保持動力，並長期堅持，一定要記住，減重不是一蹴可幾的。