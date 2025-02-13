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剷「過年肥」最慢別超過1個月 小心變成「頑固脂肪」

記者廖靜清／綜合報導
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營養師建議，春節後把握「黃金兩周」的時間進行減重，最長不要超過一個月。（本報資料照片）
營養師建議，春節後把握「黃金兩周」的時間進行減重，最長不要超過一個月。（本報資料照片）

春節假期聚餐多，食物攝取熱量也比平常多了兩倍以上，不少人體重直線上升。營養師表示，把握「黃金兩周」的時間進行減重，最長不要超過一個月，否則春節期間養成的贅肉會變成頑固脂肪，不容易靠運動、飲食控制消耗掉。

台灣營養師蔡宜方指出，春節假期不忌口，若每天多吃進800卡的熱量，九天約可增胖一公斤。根據台灣衛福部調查統計，近半成的民眾在春節期間平均體重增加1.7公斤，主因是大吃大喝、比平常多吃零食甜點，再加上少運動、熬夜追劇導致新陳代謝混亂。

蔡宜方強調，年假過後，一切作息應回歸正常軌道，「七分飲食、三分運動」提升身體代謝，盡快回復走樣的身材。在飲食部分，可採取限制熱量且營養均衡的方式，依台灣國健署「我的餐盤」建議，每天均衡攝取全穀雜糧類、豆魚蛋肉類、蔬菜類、水果類、乳品類與堅果種子類。

寒天是減脂的好時機，因天氣冷，身體必須產生更多熱能來維持體溫，這時身體的基礎代謝率會提高。蔡宜方說，正確的減重是指在減少卡路里攝入時，仍落實營養均衡，讓身體保持健康狀態。年後減重有六大重點：

1.設定合理目標：確定適合自己的減重目標，勿過於急迫或使用太激烈的斷食法導致營養不均衡。

2.均衡飲食：吃對食物才能有助於減重，例如高蛋白質且低脂肪的瘦肉、蔬菜水果、五穀雜糧。

3.控制卡路里：零食、點心熱量高，不可多吃；確定每天所需的卡路里攝入量，並控制總卡路里量。

4.選擇健康食物：優先選擇新鮮天然的原型食物，食品愈少加工，對身體來說負擔愈低。

5.記錄飲食：記下來每天的飲食情況，了解自己的飲食習慣並隨時進行調整。

6.適度運動：想要減少一公斤的體脂肪，需多消耗約7700大卡熱量；可循序漸進慢慢增加運動時間，增強代謝率。

進行節食減重前，最好諮詢醫生或營養師的建議，蔡宜方提醒，可先盤點自己的壞習慣，並請專業人員協助找到適合的方法，避免不當的飲食療法肌肉流失也傷身。

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