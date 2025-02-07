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選擇低衝擊運動 血友病患掌握3要訣享受運動樂趣

許凱婷
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穿戴護膝、護肘等裝備，可以減少運動受傷的風險。（圖／123RF）
穿戴護膝、護肘等裝備，可以減少運動受傷的風險。（圖／123RF）

「血友病友真的能運動嗎？」是許多人對於血友病的刻板印象。過去因擔心碰撞引發出血，病友的生活幾乎與運動絕緣，台灣高雄醫學大學附設中和紀念醫院（簡稱高醫）特殊血液防治中心主任林佩瑾指出，隨著治療技術進步，適度運動對病友的身體健康有明顯益處。

林佩瑾表示，目前血友病治療已大幅降低患者的出血風險，許多病友的日常活動幾乎不再受到限制。運動對於血友病友來說，不僅能增強體能，還能適當紓壓，但建議選擇低衝擊運動，如游泳、瑜伽、輕量徒步等，以降低受傷風險。

除了醫療服務，高醫血防中心與多個病友協會合作定期舉辦衛教活動，幫助病友與家屬更好地管理疾病，並透過社群互助減輕心理壓力。日前更舉辦「血友瘋運動」，鼓勵病友在專業指導下適當運動，挑戰過去病友避免運動的印象，強調只要做好防護及預防性治療，病友一樣能享受運動帶來的樂趣。

隨著醫療技術的進步，林佩瑾表示，血友病治療已從過去的單純控制出血，轉向改善整體生活品質。如今許多小病友幾乎無感於疾病對日常生活的影響，過著與同齡人無異的生活。未來隨著基因療法與更多治療選項的普及，血友病友的生活將變得更自由、更輕鬆。

血友病友運動，林佩瑾提醒應注意以下三點：

1.養成良好的運動習慣：定期運動有助於增強肌力與關節穩定性。

2.做好防護措施：穿戴護膝、護肘等裝備，減少運動受傷的風險。

3.保持治療連續性：按時進行預防性注射，以確保身體處於最佳保護狀態。

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