減重靠間歇性斷食半年恐失效 睡太多或太少都會增胖

研究顯示睡太多或太少都容易增胖。(Pexels@Ivan Oboleninov)

擁有好身材，不僅是對美的嚮往，也是對健康的追求，以間歇性斷食通常能在短時間享受減重 效果，但醫師提醒間歇性斷食的「魔力」多數在半年後失效，睡眠是長期體重控制的關鍵。

瑞士日內瓦大學醫院內分泌學助理教授柯里特（Tinh-Hai Collet）今天出席中華民國 肥胖研究學會「建構全人永續的體重管理策略」年會，他分享睡眠及生理節律在人體代謝所扮演的角色，過去50至60年間，睡眠時間縮短、品質下降成了全球趨勢。

柯里特提到，從全球睡眠流行病學資料、不到6小時的睡眠比率分析，1975年短睡眠者僅占7.6%，2006年已增至9.3%，2010年至少1/3的美洲、歐洲和亞洲成年人睡眠時間少於7小時，與此同時，肥胖及其他代謝性疾病的患病率隨之上升。

柯里特引用一份來自加拿大 魁北克家族研究發現，經過長達6年的體重變化追蹤，不論是9小時的過長睡眠時間，或是過短的不到6小時睡眠，皆會對體重造成影響，增胖率偏高；但每天規律、充足7至8小時的睡眠，增胖率是最低，證明規律生理節律對於代謝非常重要。

中華民國肥胖研究學會常務理事、台北榮民總醫院胃腸肝膽科主治醫師陳志彥說，睡眠是能量消耗最低模式，但睡太多增胖率上升的原因仍待進一步釐清；至於睡太少會增胖的理由，雖然短睡眠者活動時間多，代謝率較高，不過睡眠不足會驅動進食。

陳志彥解釋，當一個人睡得太少，雖然會增加一點點代謝率，卻會造成大腦未適當休息，內分泌系統可能混亂，會透過不同食慾激素增加胃口，降低認知控制，改變獎勵機制，促進不健康的食物選擇，「就像得到小減號，又拿到大加號」，自然容易增重。

陳志彥提醒，減重不可能一蹴可幾，常見的限制卡路里飲食方法，如間歇性斷食等，雖然短期效果顯著，但分析現有研究，執行斷食法減重者幾乎在超過6個月以上就沒有明顯效果，充足規律7至8小時睡眠，才是控制體重關鍵，大概維持半年以上可見效。