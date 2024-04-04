抽脂後體態更腫？術後關鍵保養讓你無後顧「脂」憂

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許多人追求令人稱羨、賞心悅目、吸睛的纖細好身材，而大多數的人會透過飲食控制、運動等方式，可有時候往往減不到理想部位，像是難瘦的大腿、小腹等，如果是經常做大量爆發力、增加基礎代謝率的健身運動者，會讓肌群更難瘦下來，這時抽脂手術是更好雕塑身形的方法，同時多餘的自體脂肪也能用來填補凹陷或不足的地方，並無排斥性的問題，非常自然，達到一次雙效，持久又高安全。

但抽脂不等於減肥，而是幫助雕塑體態的好方法，這篇讓大家理解抽脂迷思及術後關鍵，多管齊下的方式才能擁有理想身材。

抽脂留下來比抽掉的更重要

抽脂方式有很多，知名美學診所的賴雅薇院長分享，抽脂分為以下三種，而醫美市場沒有絕對好壞的抽脂方式，針對醫師習慣的操作模式作討論，不僅讓自己放心，也讓醫生手術過程更游刃有餘，甚至讓留下的脂肪再運用達成理想身形。

最基礎：震動抽脂，這是快速又省力移除脂肪的方式。

最溫和：水刀抽脂，all in one最佳方式，此種模式透過不斷給水、浸濕腫脹液、利用水沖將脂肪移除。此方式的脂肪活性、幹細胞保存度都是國際認證相對好的，因此可以將收集的脂肪再運用，使用自體脂肪做豐胸、補臉、豐翹臀等手術整形。

最普遍：超音波抽脂，這是透過熱能模式乳糜化脂肪跟浸泡過腫脹液的組織再做引流，此種方式有些微熱能產生，可幫助術後皮膚些微收縮緊緻。

抽脂完的體重依舊沒下降？原因在這

不少人抽脂完跑回診所問醫師，都抽完那麼多脂肪，為何體重依舊沒達標? 抽脂後怎麼看起來更腫?

賴雅薇醫生分享，抽脂前會注入與抽取量比例1:1的膨脹液(即生理食鹽水、麻藥等膨脹液、血管收縮劑等混合液)，除了有局部麻醉的作用外，也能將脂肪附近的組織撐開、使空間變大，有利於抽脂手術操作並讓出血程度降至最低，術後部分殘留的溶液會漸漸隨之排出體外，所以術後身體會產生大面積的浮腫是正常的情況，不用過於擔心。

加上脂肪細胞的重量是非常輕的，假設手術抽取量為3000cc，換算下來脂肪重量約為900克，等於體重至多也就降低0.5-1公斤左右。雖然抽脂後體重變化不大，但身形會有明顯的改善。

術後皮膚鬆弛又不適 掌握關鍵縮短恢復期

現在手術不如以往恢復期長，解開迷思，掌握好術後保養要點，也能無後顧「脂」憂。

機能塑身衣事半功倍

術後有些特殊部位的皮膚因不能回彈而造成鬆弛，像是蝴蝶袖、產後撐大的皮膚、大腿內側，這時可搭配縮皮、拉皮手術利用加熱、加強將膠原蛋白增生60%，讓整體皮膚緊實30%，達到緊實效果。或是穿著塑身衣，由於抽脂後會水腫、且皮膚與肌肉組織間於術後產生皮下空腔，這時穿著塑身衣加壓，幫助表皮與組織密合，改善腫脹、瘀血情形，以及預防術後皮膚鬆弛問題。

塑身衣依照抽脂部位和個人舒適狀況而定，建議塑身衣第一個月穿24小時，第二、三個月穿8-12小時即可。

穿著的款式選擇醫療級收脂布，420D雙層細纖的涼感紗，這能加強平整脂肪及透氣效果，易出汗肌膚可降體感溫度並保持涼爽透氣，緩和肌膚敏感度。有些塑身衣作H腰的設計，較符合人體工學，不會造成內臟擠壓；要注意的是如果全身抽脂，穿全身型的塑身衣，前胸選擇有大U設計的款式，較不壓迫胸部好呼吸。

如果是大腿環抽手術，也有半身型的塑身褲，大腿及小腿前端有做單層減壓設計的款式，且大腿內外側加壓讓皮下空腔和組織更密合之外，穿著起來更舒適不壓迫，大腿曲線更修長；臀部處要有吸濕排汗的布料能在坐姿時候不易發癢。別忘了底部選擇開一字洞設計，上廁所更方便。

內用外敷消水腫

術後前3天腫脹與疼痛的情形最明顯，因此這三天每日冰敷4-6次以上，每次10分鐘、接著後四天傷口開始癒合，疼痛感明顯改善，這時改用溫熱敷於傷口腫脹處，促進血液循環，加速消腫。

這段期間也能多喝排水食物如蜈蚣草、紅豆水、黑豆水、薏仁水等，內用外敷加速消除水腫！

耐心按摩

術後按摩幫助肌膚恢復緊實平滑和預防組織纖維化．因此術後7-14天由心臟遠到近、由上到下、單向輕輕的按摩，一天三到四次，每次10分鐘；接著術後14天開始為期三個月，加壓推揉、搭配使用儀器輔助按摩，幫助改善水腫、預防組織纖維化。

一般抽脂後恢復期約3個月就能看見明顯成效，只要細心跟耐心和醫生一起理解過程以及術後好好的加強保養，就能擁有完美稱羨的視覺體態！

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=61190

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