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喝檸檬水 有利身體但未必能減肥

記者王郁婷/報導
雖然檸檬水未必能幫助減肥，但它本身是有利健康的。（圖／123RF）
雖然檸檬水未必能幫助減肥，但它本身是有利健康的。（圖／123RF）

喝檸檬水減肥不是新鮮事，但因為社群熱潮，檸檬水又成為減肥新寵。一則觀看次數超過1400萬次的影片宣稱，飲用檸檬水一周，可增加卡路里燃燒，有助體重管理，並提高注意力、增強免疫系統。除了簡單易行，它還得到美國影星葛妮絲派楚（Gwyneth Paltrow）等名人的認可。檸檬水真有那麼神奇，或者又是另一個健康偽趨勢？

喝檸檬水是一種古老的民間療法，美國康乃狄克州營養師梅麗莎‧米特里說，2008年，日本一項研究指出，檸檬中的抗氧化劑與小老鼠體重減輕相關，讓民眾開始對檸檬水減肥產生興趣。有些人認為檸檬中的「酸」可分解脂肪細胞，然而，幾乎沒有證據支持這個理論。

喝檸檬水是補充水分的好方法，且檸檬是抗氧化劑、維生素C等的良好來源，但專家一致認為，它並不能幫助每個人減肥。營養師莎曼珊‧特納說，「對於體重管理來說，檸檬水不一定比白開水好。」米特里補充，喝更多水與增強飽腹感、減輕體重與促進新陳代謝相關。研究顯示，喝更多的水與增加脂肪分解、減少食物攝取相關。2019年一項研究指出，隨著飲水量增加，體重、體脂肪和腰圍會減少。

雖然檸檬水未必能幫助減肥，但它本身是有利健康的。檸檬汁的酸度對血糖波動有正面影響，2021年一項研究發現，在食用一片麵包後，與喝等量茶或白開水的人相比，喝250毫升檸檬汁的參與者，血糖值較低。研究還指出，檸檬汁可以增加胃的排空率，可能有助減肥，但還需要更多數據證實。

除了酸度，檸檬的維生素C也會帶來益處。在人類和小老鼠的研究中，較高的維生素攝取與較低的代謝症候群風險相關，代謝症候群是指腰圍增加、血糖、血壓、血脂等三高問題。

雖然目前缺乏強力證據支持檸檬水比白開水更有利減肥的觀點，但喝足量水對健康非常重要，營養師認為，跟隨檸檬水風潮是安全且健康的。對於不喜歡飲用白開水的人，檸檬水可增添風味，且有助減少含糖飲料攝取。

但營養師也提醒，如果大量飲用，檸檬的高酸度可能腐蝕牙齒琺瑯質，建議用吸管喝，隨後以清水漱口。此外，患有胃食道逆流或其他胃疾者，也要注意檸檬水可能加劇不適症狀。

三高 康乃狄克州 日本

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