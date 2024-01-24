肌肉訓練要適度 研究：訓練超過「這時間」死亡風險增

圖片來源 ／健康醫療網

運動有益身體健康，研究指出，運動不只可以減少罹癌風險，也可以降低癌症 死亡、復發的機會。現在許多人為了健康、體態著想，會前往健身房強健自己的肌肉，然而肌肉訓練若是太過，其實很有可能會對健康產生負面影響。

肌肉訓練可降死亡風險 但過度有「這些」負面影響

運動包含有氧運動、肌肉訓練等，其中有研究指出，肌肉訓練可以讓已罹癌者的癌症死亡風險下降。降低胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書 上PO文表示，英國有一項針對8萬名30歲以上人士進行的調查顯示，每週進行2次以上肌肉訓練的人全因死亡風險下降了23%，因癌症死亡的風險降低了31%。

另外，根據另一項以有過罹癌經驗的人為對象進行的問卷調查顯示，每週進行1次以上肌肉訓練的人群與不參加訓練的人群相比，生存週期更長，癌症在內的全因死亡風險下降了33%。

黃軒醫師表示，這項研究進一步支持世界衛生組織的建議，即每週進行2次重量訓練和適度的有氧運動，然而，另一項研究指出，過度肌肉訓練超過130至140分鐘可能會增加死亡風險，特別是心血管疾病 和癌症的風險。

有氧運動增加益處多 運動量大存活率高但不能治癒

由此可知，適度的肌肉訓練對於降低死亡風險和抗癌有益，但是過度的肌肉訓練可能會產生相反的效果。

至於有氧運動，世界衛生組織建議，每週至少要有150分鐘中等强度或75分鐘高強度有氧運動，但他們提到為了獲得更多的健康效益，成人應盡量增加有氧活動，達到每週300分鐘中等强度或150分鐘高强度有氧運動。

黃軒醫師也表示，對於女性大腸癌患者來說，每週至少進行150分鐘的中等強度運動或75分鐘的高強度運動，可以顯著降低死亡風險，且根據一項針對女性大腸癌患者的調查顯示，確診後病人的運動量越大，存活率會越高，復發的幾率也會降低，運動量最大的一組比起最少的一組存活率甚至提高了50%。

適度運動可以降低癌症死亡風險、增加存活率，不過，黃軒醫師強調，運動並不能治癒癌症，但它是一個重要的輔助治療手段，而且更重要的是在健康的狀況下，運動可是防癌的有效工具之一，所以與其一直滑手機，不如一起去運動吧。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60659

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