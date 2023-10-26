下半身難瘦想哭 醫師曝「這招」可以KO頑固脂肪

圖片來源 ／健康醫療網

脂肪細胞會因飲食、運動、荷爾蒙、遺傳、壓力等而有大小變化，一旦變大就需努力控制飲食、運動燃燒脂肪才能恢復到原本大小，但「頑固脂肪」常常很難因此而被剷除。

整形外科診所袁聖哲醫師表示，所謂的「頑固脂肪」指的是，在有計劃的身體鍛煉、飲食控制之下仍然沒辦法消耗掉的脂肪，通常會分佈在下腹、臀部、大腿等處，若是經過身體鍛鍊、飲食控制仍無法改善，就可以利用抽脂的方式來擊退頑固脂肪。

抽脂手術「新儀器」出現 傷口小、生活影響少

不過許多人常會擔心抽脂手術傷口大會留下疤痕，術後會影響生活而不敢輕易嘗試。但袁聖哲醫師指出，其實抽脂手術的傷口大約都是在0.5公分左右，是非常微創的傷口，若再搭配新的儀器包含超音波、皮膚按摩的相關儀器等，可以讓傷口達到最小，而且恢復過程也能更順利。

袁聖哲醫師分享，過去曾有位女性患者，產後努力地飲食控制、運動，但是下半身頑固脂肪堆積，即使試過其他的治療方式仍然沒有獲得改善，於是前來門診諮詢，在評估時發現患者皮膚彈性不錯，但是因為曾做過其他的治療，皮膚有些凹凸不平的狀況，因此建議使用超音波，讓頑固脂肪乳糜化分解成液體後再抽出。

袁聖哲醫師指出，新一代超音波設備能降低過熱造成皮膚燙傷的問題，而且抽出脂肪的過程中，不會過度破壞血管、神經、結締組織。除此之外，因為較不會造成破壞的特性，醫師可以篩選出更多完好的脂肪進行複合式治療，將脂肪回填至患者的其它部位。

抽脂手術術後照護 需穿塑身衣、按摩消水腫

不過，在經過抽脂手術後，照護上仍要注意水腫按摩、塑身衣的使用。在水腫的部分，袁聖哲醫師解釋，由於抽脂的過程中會打入配方水，再加上身體攝取的水分會流向皮下，所以初期水腫是必然的，因此需要藉由按摩來幫助恢復，但有時用手沒辦法平均施力，這時可以藉由儀器按摩，這樣恢復過程也會更順利。

而塑身衣的部分，袁聖哲醫師提到，一般會建議術後6個月內應穿著塑身衣，在初期會嚴格限制睡覺時都需穿著，不過經過3、4個禮拜就可以漸漸減少穿的時數，另外塑身衣必須要挑選適合的尺寸，如果尺寸不正確，反而會影響抽脂後的效果，因此民眾應特別留意。

除此之外，飲食、運動在術後仍是相當重要的，這樣才能維持體態又獲得健康。而袁聖哲醫師也提醒，並非所有部位都需要使用超音波治療，而且術前還需評估皮膚、脂肪量等，因此建議民眾應透過諮詢、評估選擇適當的體態雕塑 方法。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59641

更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw