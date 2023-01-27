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做家事不等於運動 有氧和重訓練得不一樣

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

喜愛有氧運動的人，享受流汗和長時間運動的快樂感；而熱衷重量訓練的人，目標則是瞬間爆發能量的快感以及長肌肉。《練健康》網站說明，許多人以為每天做家事及掃地等大量家務可以代替運動，其實是很大的迷思！有氧運動須持續至少20分鐘，以訓練心肺功能為主，而「重量訓練」則是幫助肌肉生長。

有氧代表運動：游泳居首位

游泳不僅能消耗可觀熱量，且透過不同泳姿可強化到不同肌群部位，自由式著重手部交換輪替的滑水動作，能鍛鍊到二頭肌、三頭肌等手臂肌肉群；蛙式聚焦於腿部和腹部，主要訓練下半身肢體的核心肌肉群；蝶式大範圍運動到上半身的各大肌群，為保持平衡可訓練到腹部和臀部肌肉。

有氧分等級 長期訓練心情好

根據台灣國健署的標準，運動自我感覺分成5級，當民眾感覺「有點累」、「比較累」，就是達到「有氧運動」；例如，會喘但不至於說不出話，或是有點累但不會無法走動，就是有氧訓練。當進行有氧運動時，需依靠氧氣代謝來燃燒脂肪以及消耗熱量，心跳會達到最大心跳率的65%至85%區間。

衛生福利部旗山醫院護理科指出，有氧運動最大的特色在於提升心肺能力，當心肺能力增加就會增長運動時間，因此消耗越多熱量，達到較佳的減脂效果。而長時間運動會讓身體產生腦內啡和肌肉放鬆，對於緩解輕度憂鬱和幫助睡眠都很有助益。

無氧代表運動：深蹲入門款

「深蹲」是簡單有效的重量訓練，不受地形限制，也不一定要有器材，初學者可先從身體作為阻力來做基礎深蹲，慢慢進階到負重；不僅可強化腹肌和下半身，還強化整體核心力量。因此，當肌肉量越多與肌力越好，基礎代謝率升高就會燃燒越多卡路里，進而改善姿勢和體態，達到提升身體活動能力。

重訓可變瘦 提高基礎代謝率

重量訓練亦即肌力訓練，顧名思義就是增加肌肉量的訓練，過程中會以無氧代謝產生的ATP（三磷酸腺苷）作為能量來源。重量訓練屬於無氧運動，無法長時間進行，但因強度高，心跳率仍可達到最大心跳速率的85-90%以上。

重訓在過程中，讓肌肉產生極微小幅度的「撕裂」，促進肌肉生長的循環與增加肌肉量，近來而帶動體溫升高、提升基礎代謝率，增加體內生長激素分泌量，間接幫助分解脂肪，達到瘦身和曲線雕塑的好處。

此外，重訓並非年輕人的專利，專家建議中老年人有適當肌力鍛鍊，可維持肌肉量、心肺功能和骨質強度，降低失能機率。初期使用運動器材需有專業教練輔助，再循序漸進增加強度即可。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56408

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