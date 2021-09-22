居家遠距上課 小心孩子過胖

受疫情影響不少孩子無法到戶外活動，長時間待在家中，活動量大幅減少，要是飲食未留意就容易增加體重。(本報資料照片)

疫情 影響生活，不少孩子無法到戶外活動，長時間待在家，活動量大幅減少，要是飲食未留意，很容易增加體重。此外，台灣羅東博愛醫院小兒科主治醫師簡仁宗提到，疫情期間視訊教學，學生每日使用3C觀看螢幕時間較以往來得多，肥胖 可能相對提升。

簡仁宗醫師指出，許多家長都知道肥胖會影響健康，卻未察覺家中的寶貝早已過胖 。他建議，兒童肥胖情形不光看體重數字，還必須要了解身體質量指數（BMI），倘若超過該年齡層85百分位即過重，大於95百分位就是過胖。

「很多小孩不知不覺，體重就已過重，甚至達肥胖」，簡仁宗說，肥胖者較易罹患心血管疾病、糖尿病等慢性疾病，以及性早熟、呼吸中止、骨骼病變，也可能影響免疫力。此外，孩子心理層面會因肥胖喪失信心，影響社交學習。

簡仁宗提到，現在小孩常吃甜食或速食、喝飲料，都是造成肥胖的原因。他建議家長，讓孩子每日平均有8至10小時睡眠、補充足夠水量，多吃蔬菜水果、全穀類取代精緻食物等，每周累積超過150分鐘的中等以上運動，如走路、跑步、跳繩等。由於孩子整天上課，不見得有足夠活動量，如果要達到減肥的目的，得靠家庭、學校共同支持幫助。