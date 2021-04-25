吃菜減肥竟脫皮指甲斷與停經 營養師：關鍵2點要做到

攝取膳食纖維時，適度過油熱炒可增加糞便潤滑度、刺激腸胃蠕動，避免便秘、腹脹、腸阻塞等。圖／本報系資料照片

多吃蔬菜減肥本是好事，但蔬菜吃太多竟壞處多多。一名25歲女性激烈減肥，一天只吃1顆水煮蛋，其他時間只吃小黃瓜、狂啃紅蘿蔔、生菜，持續3個月後，反覆感冒沒精神，還指甲斷裂、皮膚脫皮等，直到月經遲遲不來才至醫院求診。台安醫院預防醫學事業部營養師劉怡里表示，只吃蔬菜攝取膳食纖維、不攝取油脂，會影響荷爾蒙生成，導致月經週期不規律，吃生菜減肥時，還需補充澱粉、蛋白質、堅果類，防止免疫力 低下；攝取膳食纖維時，適度攝取油脂可增加糞便潤滑度、刺激腸胃蠕動，避免便秘、腹脹、腸阻塞。

夏天將至，民眾逐漸脫去厚重衣物，對此，劉怡里表示，想減肥調整體態的民眾需注意，一昧只吃蔬菜，恐致免疫力低下、骨質流失、指甲斷裂、皮膚脫皮、便秘、腹部脹氣。

劉怡里說，之前有一名25歲女性激烈減肥，一天只吃1顆水煮蛋，其他時間只吃小黃瓜、狂啃紅蘿蔔、生菜等蔬果，持續超過3個月後，不僅指甲斷裂、皮膚脫皮，還便秘、腹部脹氣、反覆感冒沒精神，直到月經遲遲不來才至醫院求診，幸好飲食均衡調整後，已大幅改善。

「愛吃蔬菜是好事，但營養不均衡，沒有搭配油脂萬萬不可」，若想正確攝取膳食纖維減肥，劉怡里建議，蔬菜含豐富膳食纖維，但只吃生菜減肥並不適當，還需搭配澱粉，如地瓜，以及攝取蛋白質，如水煮蛋、鮭魚、雞胸肉等，還可搭配含有油酯的堅果，如杏仁、亞麻子仁、黑芝麻及開心果等，才不會營養不均衡、便秘或腹脹等。

不少女生為了減肥，常以生菜沙拉代替正餐，還認為沒有過油熱炒，減肥效果會更佳，結果反而會便秘，劉怡里進一步表示，這是因為「忽略油脂的攝取」，適量的油脂，可增加糞便潤滑度，也能刺激腸胃蠕動，才不會腸阻塞、便秘、腹部脹氣。

對此，她建議，民眾中午、晚餐吃到的蔬菜，若其中一餐是吃「生菜」，另一餐可搭配「熟菜」，可加油炒菜，如橄欖油等；若不喜歡吃生菜，喜愛吃水煮的熟菜，可以一餐不加油，另一餐加油。