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想減肥卻愈減愈肥？試試看先減「壓力」

健康醫療網／記者林怡亭報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

在這個資訊爆炸的時代，人們的壓力也跟著愈來愈大，不論是來自工作、人際關係、金錢、家庭等，或是減重中的你讓自己有太大的壓力，皆會導致身體中荷爾蒙的運作，尤其是一種叫作皮質醇的分泌物，倘若長期維持高濃度的皮質醇，可能會提高肥胖的風險。它會讓我們增加食慾，還會改變想攝取的食物來源，讓我們更傾向於高熱量食物。

醫美診所魏炯林醫師說明，肥胖是一種慢性疾病，造成肥胖的原因有很多。其中，壓力過大而攝取食物過量的情緒性進食（或安慰性進食），是受體內荷爾蒙的影響，造成「壓力型肥胖」。此時，我們該面對的不再只是體重機，而是正視你的壓力來源，並尋求專業醫師的協助。

壓力型首要先找到紓壓管道

台灣一位35歲竹科工程師是部門中唯一的單身者，主管對他的標準更加嚴苛，長久累積了巨大工作壓力、輪班制、工時長，一天四餐皆外食，放假只想休息、吃頓好吃的犒賞自己，身材一路攀升到BMI32（BMI超過27則為肥胖），也曾嘗試過各種非正規的減重方式，都以失敗收場。直到遇見一位心儀對象，為愛來到魏炯林醫師的門診，初步問診後，魏醫師先將他轉介至身心科，先進行認知行為的治療，學會如何與壓力共處。

在身心科個管師的協助下，工程師重拾了過去所熱愛的吉他，透過音樂舒緩壓力，也不再想靠大吃大喝解決。接著回到魏炯林醫師的門診，慢慢的調整飲食習慣，也加入些許運動在生活中，半年後BMI值就降到28，減了至少十公斤左右，目前持續改變中。

循序漸進改變生活習慣

在節奏如此快速的世代下，許多減重者都想追求快速瘦身，進而聽信偏方或是使用非適應症的藥品來減肥，魏炯林醫師表示，即便真的能在短時間內瘦下來，卻也會很快復胖且伴隨著其他副作用，讓自己陷入減肥失敗的負面情緒中。

魏炯林醫師提醒民眾，理想的減重目標設定為每週0.5-1公斤，藉由逐步地改變飲食與運動，每天減少約500-1000大卡的熱量攝取，找出適合自己健康的生活模式，才是真正落實體重管理的方式。也建議減重者尋求專業醫療團隊的協助，找出造成肥胖的根本問題、對症下藥，不讓減重之路遙遙無期。

【延伸閱讀】照顧好自己的健康　就是愛家最好的禮物

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49154/

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