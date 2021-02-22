跑步後足底爆痛？當心是「1足病」上身

圖片來源 ／健康醫療網

54歲熱愛運動男性，一次寒冷天氣跑步後，雙側足底開始疼痛，吃止痛藥後仍然疼痛而就醫；經診斷發現，其雙腳後足跟有壓痛點，藉由超音波檢查，確認罹患足底筋膜炎。

足底筋膜炎 這幾種狀況易發生

台中慈濟醫院復健科醫師李信賢指出，通常走路、跑步或長時間站立，足底受到過大或過久張力，會導致足底筋膜拉傷而發炎。而體重增加、扁平足、高足弓、久站、久坐不動、暖身不夠而長時間跑步，都會增加罹患足底筋膜炎的風險；通常足底筋膜與阿基里斯腱的彈性變差，也容易發生足底筋膜炎。

足底筋膜多半會自行修復 下床劇烈疼痛是常見症狀

足底筋膜是活的，原則上每次受傷，足底筋膜都會自行修復。但李信賢醫師強調，反覆受傷次數超出足底筋膜修復速度時，足底筋膜就會長期發炎，甚至造成退化與纖維化；常見情況是夜間睡眠雙足放鬆自然下垂，足底筋膜處於比較短的距離修補，下床後第一步，筋膜被拉開引起劇烈疼痛。

治療足底筋膜炎 日常保健跟著做

李信賢醫師建議，多管齊下治療足底筋膜炎才會見效，包括：穿戴夜間夾板(night splint)，固定足踝成90度讓筋膜維持在較長的距離(被動伸展足底筋膜)下修補，早上起床足底筋膜走路伸展時，才不會破壞昨晚修補成果，日復一日修補才有機會讓足底筋膜自行修復完全。

另外，也可以利用腳底滾球或滾寶特瓶；腳抓毛巾，訓練足底小肌肉 ；拉筋板伸展足底筋膜、小腿肌肉及阿基里斯腱的方式保健，或搭配超音波、雷射等治療儀器。

類固醇治療 須經醫師診斷使用

醫療上則可局部注射富含血小板的血漿、葡萄糖水或類固醇等藥劑，如：富含血小板的血漿或葡萄糖水，可刺激筋膜增生；類固醇可短期止痛，但是注射類固醇會增加足底脂肪墊萎縮與足底筋膜斷裂風險，須由醫師診斷使用。

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