吃素怎麼瘦？他「靠這招」2個月瘦10kg

江姓醫院員工（左）加入台中榮總雲端減重，在醫師鄭由承線上指導下，2個月成功減下10.9公斤，肝指數降至70。（記者趙容萱／攝影）

台灣 台中市32歲江姓醫院員工吃素，外食族的他，常吃加工類豆干、豆輪、素火腿等居多，瘦不下來，且有脂肪肝；二個月前加入台中榮總雲端減重 ，採取低碳飲食，經調整為飽足感高的蛋白質原型食物，如蛋料理取代，一天總熱量1300卡就可以吃很飽，成功減下10.9公斤，肝指數降至70，目前朝正常BMI邁進。

台中榮總新陳代謝科醫師鄭由承說明，江姓員工採取低碳飲食，即採用飽足感高的蛋白質原型食物，大量蔬菜；例如早餐無糖豆漿、二顆茶葉蛋加一根香蕉，可以撐到中午，中午蔬菜加煎蛋，五榖飯不到半碗，晚餐也有三色蛋，掌握均衡飲食、控制總熱量。可用五榖飯取代白飯，多吃蛋料理、豆漿、豆類等高飽足感的原型食物，一餐當中，水果、飯二擇一。

鄭由承說，減重最重要的環節為飲食控制；江姓醫院員工說，他大學時期曾採不吃晚餐、大量有氧運動減重，但無法持久，很快復胖至90公斤以上。即便運動、控制熱量，但因無法達到飽足感而瘦不下來，直到加入台中榮總雲端減重，經醫師鄭由承指導，調整飲食，熱量控制在一天1300大卡，就能吃很飽，也不會想吃零食，搭配運動，很好執行。