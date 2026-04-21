我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：要從伊朗廢墟取出濃縮鈾 將是漫長且艱難的過程

美伊戰火燒向選情 參院共和黨人催川普訂伊朗退場策略

長輩易被詐騙不是糊塗 醫師揭大腦老化「面對複雜情境失去防備」

記者翁唯真／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
隨著高齡人口持續增加，長輩遭詐騙案件也屢見不鮮，精神科醫師楊聰財表示，這並非單純...
隨著高齡人口持續增加，長輩遭詐騙案件也屢見不鮮，精神科醫師楊聰財表示，這並非單純因為年長者「糊塗」，而是與大腦隨年齡增長所產生的生理與功能變化密切相關，進而影響判斷與決策能力。（台中第二警分局提供）

隨著高齡人口持續增加，長輩遭詐騙案件也屢見不鮮，精神科醫師楊聰財表示，這並非單純因為年長者「糊塗」，而是與大腦隨年齡增長所產生的生理與功能變化密切相關，進而影響判斷與決策能力，讓長輩在面對複雜詐騙情境時更容易失去防備。

楊聰財說，從神經科學角度來看，大腦前額葉皮質隨著年齡增加逐漸退化，該區域負責邏輯推理、風險評估與抑制衝動等高階功能。當相關神經傳導物質效能下降時，長輩在面對突發狀況或強烈情緒刺激，例如詐騙電話中的緊急催促與威嚇，較難冷靜分析資訊，容易轉而依賴直覺反應。

此外，與風險警覺相關的腦區，如腦島與側杏仁核，其對負面訊號的反應也會隨年齡變得較遲緩，這使得長輩對於「不可信」或潛在危險的訊息敏感度降低，更容易對陌生人產生信任感，削弱原本的防詐機制。

在資訊處理能力方面，年長者的大腦在面對大量且複雜的新資訊時，處理速度與彈性會下降，楊聰財表示，詐騙集團常利用專業術語、多重指令或快速節奏進行資訊轟炸，使長輩在認知負荷過重的情況下，傾向採取簡化判斷的方式，降低對細節的質疑能力。

楊聰財也說，長輩普遍存在「積極偏誤」，也就是較傾向接收正面與和諧的訊息，避免衝突與負面情緒。詐騙者常透過關懷問候、建立情感連結等方式，營造信任關係，讓長輩在維持這種正向互動的過程中，忽略潛在風險。另一方面，大腦的獎賞系統在面對高報酬或中獎訊息時仍可能維持敏感，當詐騙話術涉及投資獲利或意外之財時，對收益的期待可能掩蓋風險判斷，再加上對損失的恐懼，進一步影響決策。

楊聰財提醒，理解這些隨年齡產生的腦部變化，有助於社會以更同理的角度看待長輩受騙問題，並透過家庭支持、金融防護與教育宣導，建立更完善的防詐安全網，以降低高齡族群受害風險。

世報陪您半世紀

詐騙集團

上一則

耳鳴不只耳朵問題 壓力、發炎要留心

下一則

「35歲是分水嶺」男性心血管疾病發病早女性7年 醫授4招控糖降壓

延伸閱讀

健忘不等於失智 醫揭3判斷指標 「是否影響日常生活」

健忘不等於失智 醫揭3判斷指標 「是否影響日常生活」
失智症能假裝嗎？醫：健忘、迷路可模仿「這點」騙不了人

失智症能假裝嗎？醫：健忘、迷路可模仿「這點」騙不了人
大腦運作分「波峰與波谷」不同時間放鬆有訣竅

大腦運作分「波峰與波谷」不同時間放鬆有訣竅
別迷信名醫…中知名法醫提醒民眾看病「多留個心眼」

別迷信名醫…中知名法醫提醒民眾看病「多留個心眼」

熱門新聞

牛肉麵征服饕客味蕾，卻隱含高鈉，腎臟科醫師建議「少喝湯」、「選清燉」以減輕負擔。圖／123RF

腎臟科醫師點名「高鈉地雷」這2種麵吃一碗就爆表

2026-04-13 13:46
穀雨節氣將至，命理師楊登嵙分享此節氣的民俗觀念。（本報資料照片）

4月20日入「穀雨」 4生肖易損財 恐有致命血光之災…養生首重肝脾

2026-04-19 04:54
雙和醫院復健醫學部主治醫師葉天忻說，類黃酮食物可以降低主觀認知衰退，如黃酮類食物的柑橘、彩椒、芹菜，可以降低38%風險，呼籲多攝取彩虹蔬果，效益相當於大腦可以年輕3至4歲。（記者沈能元／攝影）

45%失智可以被預防 護腦飲食降低認知退化 醫：吃對讓大腦年輕4歲

2026-04-15 04:49
平時應攝取足量鈣質，搭配運動、適當日曬，幫助鈣質的吸收。（123RF）

天天喝牛奶還是骨鬆？醫籲「這時間」才是最佳補鈣時機

2026-04-16 04:47
醫師分享，富含膽鹼的第一名食物為蛋黃，一顆完整的蛋黃約含125mg膽鹼。（123RF）

健腦多補充膽鹼 這3種食物助腦部發育、提升記憶力

2026-04-14 05:14
歐洲心臟雜誌刊登研究指出，少量高強度活動與降低多種慢性疾病風險有關；只要總活動中約4%以上屬於高強度，風險即顯著下降。（路透 / Alamy）

不用狂運動 最新研究每天幾分鐘「喘一下」 大幅降疾病風險

2026-04-16 04:57

超人氣

更多 >
稅務服務人員發現 今年這群人開始悄悄不報稅

稅務服務人員發現 今年這群人開始悄悄不報稅
付房租的錢不如拿去繳房貸？ 現在行不通了

付房租的錢不如拿去繳房貸？ 現在行不通了
美食達人：一普遍餐桌習慣 正傷害美國家庭

美食達人：一普遍餐桌習慣 正傷害美國家庭
為愛棄皇室頭銜…真子公主一家搬離紐約 寶寶罕見曝光

為愛棄皇室頭銜…真子公主一家搬離紐約 寶寶罕見曝光
台灣高端甜品餅乾進駐好市多 華人稱香而不甜

台灣高端甜品餅乾進駐好市多 華人稱香而不甜