我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

好市多代售Synergy禮卡變廢卡 消費者恐難追回損失

貧血、腎功能不全、骨頭痛… 8旬翁確診「多發性骨髓瘤」

記者王駿杰／新竹報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
醫師提醒，多發性骨髓瘤常見病徵有貧血、骨頭疼痛、反覆骨折以及高血鈣等，症狀容易被誤認為老化或慢性病惡化，導致延誤診斷；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，多發性骨髓瘤常見病徵有貧血、骨頭疼痛、反覆骨折以及高血鈣等，症狀容易被誤認為老化或慢性病惡化，導致延誤診斷；示意圖。（圖／123RF）

一名80多歲老翁先前因慢性腎臟病合併腸胃道出血住院治療，返家後短時間內再度出現嚴重貧血，轉至急診室，抽血檢查發現血紅素僅剩 4.2 g/dL。經醫療團隊評估後，揪出導致反覆貧血與出血的真正病因為多發性骨髓瘤，採用標靶藥物治療，讓病情獲得有效控制，貧血與腸胃道出血明顯改善，順利返家休養。

新竹台大分院指出，老翁住院期間，醫療團隊進一步評估發現，其腎功能惡化情形與原有慢性腎臟病進展並不相符，研判可能另有潛在病因，因此安排免疫蛋白電泳檢查，檢出異常免疫球蛋白。同時，老翁長期有腰背疼痛情形，影像檢查顯示腰椎與胸椎已有多節壓迫性骨折，並合併高血鈣表現，臨床高度懷疑為多發性骨髓瘤。

新竹台大分院表示，在進一步檢查前，老翁與家屬對侵入性檢查風險有所顧慮，經醫療團隊完整說明檢查必要性與可能風險，並充分溝通後完成骨髓檢查，最終確認診斷為多發性骨髓瘤。後續採用標靶藥物治療，不僅有效控制骨髓瘤病情，也同步改善因腎臟病相關血管異常增生所引起的腸胃道出血，達到一種藥物、雙重治療效果。

新竹台大分院血液腫瘤科醫師陳建源指出，多發性骨髓瘤常見病徵包含貧血、腎功能不全、骨頭疼痛或反覆骨折，以及高血鈣，好發於中老年族群，症狀容易被誤認為老化、退化性骨病變或慢性病惡化，導致延誤診斷。隨著治療持續進步，目前已可透過標靶藥物、免疫調節藥物合併類固醇治療，並依病人狀況搭配輸血、骨骼與腎臟照護等支持性治療，有助於穩定病情並降低併發症風險。

陳建源提醒，中老年族群若出現不明原因貧血、腎功能突然惡化、長期腰背疼痛或不明原因骨折，以及高血鈣引起的倦怠、食欲不振等情形，應及早就醫檢查評估，把握治療時機。

X光影像顯示，病患罹患多發性骨髓瘤，腰椎及胸椎已出現多節壓迫性骨折，並合併高血鈣...
X光影像顯示，病患罹患多發性骨髓瘤，腰椎及胸椎已出現多節壓迫性骨折，並合併高血鈣表現，顯示疾病對骨骼造成明顯影響。(圖／新竹台大分院提供)

世報陪您半世紀

台大 腎臟病 併發症

上一則

過年大餐避免血糖失控 營養師籲把握4原則

延伸閱讀

5旬歲男突腹劇痛 竟是腸腫瘤致腸穿孔 緊急切除大腸救命

5旬歲男突腹劇痛 竟是腸腫瘤致腸穿孔 緊急切除大腸救命
貧血、腎功能不全、骨頭痛別輕忽 新竹台大分院揪出多發性骨髓瘤

貧血、腎功能不全、骨頭痛別輕忽 新竹台大分院揪出多發性骨髓瘤
婦3高洗腎33年 調整飲食、作息 落實6行動能旅行

婦3高洗腎33年 調整飲食、作息 落實6行動能旅行
19歲男大生騎機車莫名自摔 積極復健盼圓報考警大夢

19歲男大生騎機車莫名自摔 積極復健盼圓報考警大夢

熱門新聞

北榮婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘在臉書指出，一篇剛發表於國際期刊「Cells」的重要論文發現，老化是一種「由局部到全身」的過程，而非全面性的同時退化。（本報資料照片）

身體老化是從局部到全身 專家提醒顧好「這3器官」避免身體失衡

2026-02-09 17:36
研究顯示，氣溫每下降10攝氏度，心血管疾病發病風險就會上升15%；約50%的急性心腦血管事件發生在冬季。保暖措施如帽子、圍脖也很重要。示意圖。（本報資料照片）

🎙️氣溫驟降 心臟告急 冬季護心避開這些隱藏風險

2026-02-10 09:30
春節過後，常見民眾三高狂飆，和過年大魚大肉飲食過量有直接關係。（南投醫院提供）

紅龜粿、佛跳牆都是慢性病「暗黑炸彈」？營養師揭真相

2026-02-12 05:23
遵循「由遠到近」原則，輕輕按壓穴位，進行眼部保養，消除疲勞。 （聯新醫院提供）

久視傷血年節更傷眼 醫曝「3招5穴1茶飲」飛蚊不上門

2026-02-09 04:43
長輩營養的補充，首重攝取足夠的蛋白質。(圖／123RF)

防範肌少症不是只靠吃飽增肌 4招聰明吃 助肌肉合成

2026-02-10 01:15
醫師提醒，一餐不到20至30分鐘就吃完，不只影響生理，也會降低用餐的愉悅感；示意圖。（圖／123RF）

經常不到20分鐘就吃完一餐？ 當心3大健康隱患

2026-02-10 08:00

超人氣

更多 >
「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影
谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除

谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除
中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大
美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了

美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了
華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了

華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了