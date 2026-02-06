我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普提議車站機場改名換預算 遭參院民主黨領袖拒絕

TrumpRx網站啟用 直接向藥廠買藥…「未必划算」

春節拜訪失智長輩幾件事要注意 專家提醒勿過度刺激、注意保暖

記者翁唯真／台北即時報導
台灣社會心理復健協會理事長張自強提醒，民眾在寒流中透過大掃除活絡筋骨、並採用洋蔥式穿搭保暖，避免血管收縮，還有到失智症長輩家中拜年，不要過度刺激等，讓家中長輩安心迎接新年。（本報資料照片）
台灣社會心理復健協會理事長張自強提醒，民眾在寒流中透過大掃除活絡筋骨、並採用洋蔥式穿搭保暖，避免血管收縮，還有到失智症長輩家中拜年，不要過度刺激等，讓家中長輩安心迎接新年。（本報資料照片）

春節倒數一周，正值家家戶戶準備團圓之際，近期鋒面與冷氣團接連來襲，低溫環境對長者及慢性病患者的呼吸道與心血管健康構成威脅。台灣社會心理復健協會理事長張自強提醒，民眾在寒流中透過大掃除活絡筋骨、並採用洋蔥式穿搭保暖，避免血管收縮，而到失智症長輩家中拜年，不要過度刺激對方，讓長輩能安心迎新年。

張自強表示，大掃除是最佳的「賦能運動」，年終掃除不僅是習俗，更是長輩維持身心健康的良機。鼓勵長輩參與簡單的家務，如手持掃把掃地、抹桌子，能促進身體活動量、維持肌力與手眼協調；透過除舊布新，如寫春聯、貼窗花等，能喚起懷舊情懷，讓長輩感受到對家庭的貢獻與自身價值；家人在掃除時應同步檢視居家安全，確保地板防滑、照明充足及家具邊角安全，打造友善的居家環境。

對於拜訪失智長輩過於熱鬧恐對於失智症長輩可能產生壓力，張自強說，親友拜年時應主動介紹自己，避免玩「猜猜我是誰」等記憶測驗遊戲，避免長輩產生挫折與焦慮；建議親友錯開探訪時間，避免多人同時聚集造成過度刺激；若長輩出現不安，應引導至安靜空間由熟識者陪伴；也提醒親友談話避開年終獎金、婚姻狀況或人生規畫等私密議題，營造輕鬆愉悅的團聚氛圍。

而周六氣溫將驟降，張自強也說，針對氣溫驟降與連假人潮，分享「三招保護」過好年。正確保暖採用洋蔥式穿法，加強頭頸、四肢保暖，起床時先在床上暖身再起身，避免低溫造成血管收縮；防疫防護進出公眾場所落實戴口罩、勤洗手，並提早接種疫苗以降低重症風險；防走失配套春節是走失高峰期，寒冬走失風險更高。家屬應於每日出門前拍下長輩照片，並在衣服配置緊急連絡卡或衛星定位輔具，外出時務必有家人陪同，確保安全。

張自強表示，在這個冬天與年節交替之際，每位家人都是健康的守門員。多一件外套、多一句主動問候，就能讓長者在溫馨與尊嚴中，平安歡度馬年新春。

春節 失智症 疫苗

上一則

胸肺反覆積水 男童患罕見淋巴管瘤 全球不到百例

延伸閱讀

血親100元、旁親50元、老表20元 廣東「紅包等級」火了

血親100元、旁親50元、老表20元 廣東「紅包等級」火了
不只咖啡因 抹茶、能量飲也可能害你睡不好

不只咖啡因 抹茶、能量飲也可能害你睡不好
血親100元、旁親50元... 廣東「紅包等級表」瘋傳

血親100元、旁親50元... 廣東「紅包等級表」瘋傳
赤馬年春節轉運 4星座事業財運同步走強

赤馬年春節轉運 4星座事業財運同步走強

熱門新聞

自2023年以來，已有至少4400起訴訟，未能充分揭露GLP-1類藥物的潛在嚴重傷害風險。圖為「胰妥讚」和「猛健樂」。(路透)

有人失明、腸裂…猛健樂等GLP-1類減重藥物 2年來已4400起官司

2026-02-01 20:45
家醫科醫師李思賢分享，一項最新研究指出，只要在用餐後立刻進行短時間爬樓梯，就能有效降低餐後血糖。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@MART PRODUCTION）

不用跑步流汗 醫曝餐後「1～3分鐘」小動作降血糖有感

2026-01-29 21:02
今冬流感來勢洶洶，全美感染規模已攀升至新冠疫情以來的最高水平。美國疾病防治中心（CDC）數據顯示，全國已有超過一千九百萬人感染流感，並造成逾萬人死亡；示意圖。（圖／123RF）

🎙️流感病例創新高 不同階段怎麼預防、治療？收好全套應對攻略

2026-02-03 09:35
中醫師陳潮宗表示，中醫的食補以及穴道按摩，都能達到輔助改善乾眼症的效果。（取材自YouTube）

人到中年 眼睛先老化 中醫：喝枸杞、按「2穴道」能改善乾眼症

2026-01-29 04:28
鷹嘴豆屬「澱粉豆」，營養豐富但蛋白質含量不如黃豆、毛豆。(圖／123RF)

鷹嘴豆、毛豆 補充蛋白質該選誰？

2026-02-03 01:00
專家發現「藍色寶地」的年長者有共同的健康習慣。示意圖。圖/AI生成

想活到100歲？ 研究發現長壽10大健康習慣趕快學

2026-01-10 01:30

超人氣

更多 >
年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇
國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩
吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬

吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬
澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍
已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留

已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留