春節拜訪失智長輩幾件事要注意 專家提醒勿過度刺激、注意保暖

春節 倒數一周，正值家家戶戶準備團圓之際，近期鋒面與冷氣團接連來襲，低溫環境對長者及慢性病患者的呼吸道與心血管健康構成威脅。台灣社會心理復健協會理事長張自強提醒，民眾在寒流中透過大掃除活絡筋骨、並採用洋蔥式穿搭保暖，避免血管收縮，而到失智症 長輩家中拜年，不要過度刺激對方，讓長輩能安心迎新年。

張自強表示，大掃除是最佳的「賦能運動」，年終掃除不僅是習俗，更是長輩維持身心健康的良機。鼓勵長輩參與簡單的家務，如手持掃把掃地、抹桌子，能促進身體活動量、維持肌力與手眼協調；透過除舊布新，如寫春聯、貼窗花等，能喚起懷舊情懷，讓長輩感受到對家庭的貢獻與自身價值；家人在掃除時應同步檢視居家安全，確保地板防滑、照明充足及家具邊角安全，打造友善的居家環境。

對於拜訪失智長輩過於熱鬧恐對於失智症長輩可能產生壓力，張自強說，親友拜年時應主動介紹自己，避免玩「猜猜我是誰」等記憶測驗遊戲，避免長輩產生挫折與焦慮；建議親友錯開探訪時間，避免多人同時聚集造成過度刺激；若長輩出現不安，應引導至安靜空間由熟識者陪伴；也提醒親友談話避開年終獎金、婚姻狀況或人生規畫等私密議題，營造輕鬆愉悅的團聚氛圍。

而周六氣溫將驟降，張自強也說，針對氣溫驟降與連假人潮，分享「三招保護」過好年。正確保暖採用洋蔥式穿法，加強頭頸、四肢保暖，起床時先在床上暖身再起身，避免低溫造成血管收縮；防疫防護進出公眾場所落實戴口罩、勤洗手，並提早接種疫苗 以降低重症風險；防走失配套春節是走失高峰期，寒冬走失風險更高。家屬應於每日出門前拍下長輩照片，並在衣服配置緊急連絡卡或衛星定位輔具，外出時務必有家人陪同，確保安全。

張自強表示，在這個冬天與年節交替之際，每位家人都是健康的守門員。多一件外套、多一句主動問候，就能讓長者在溫馨與尊嚴中，平安歡度馬年新春。