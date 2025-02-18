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研究：50歲前「這些習慣」可降腦中風、失智症風險

記者林則澄／台北即時報導
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一項於2023年刊登在《神經學前沿Frontiers in neurology》的研究顯示，高達60%的腦中風及40%的失智症可歸因於「自我可改變的風險」，以此開發大腦保健評分表（Brain Care Score, BCS），幫助民眾養成健康習慣。( 記者林澔一／攝影)
一項於2023年刊登在《神經學前沿Frontiers in neurology》的研究顯示，高達60%的腦中風及40%的失智症可歸因於「自我可改變的風險」，以此開發大腦保健評分表（Brain Care Score, BCS），幫助民眾養成健康習慣。( 記者林澔一／攝影)

日夜溫差增加中風心血管疾病的發病風險，及失智症長者的照顧難易度。有研究發現，60%的腦中風及40%的失智症可歸因於「可改變的風險因子」，包括生活方式、社交情感、身體狀況。愈早養成健康習慣，愈有助於預防失智與中風。

一項於2023年刊登在國際期刊《神經學前沿》（Frontiers in Neurology）的研究顯示，高達60%的腦中風及40%的失智症可歸因於「自我可改變的風險」，由於腦中風又急又快，一旦發病就可能影響肢體及語言功能，嚴重時甚至致命，而中風後的患者約有30％會出現失智症狀。

有鑑於此，研究團隊開發大腦保健評分表（Brain Care Score, BCS）。董氏基金會食品營養中心主任許惠玉提到，與其他評分表多關注在心血管疾病，BCS的不同之處在於包含失智項目，能自我評估罹患失智或中風風險，也含蓋心血管疾病、大部分癌症的可改變危險因素。

當大腦保健分數每提高5分，發生中風或失智症的族群綜合風險，50歲以下降低50%、50至59歲降低46%、大於59歲降低22%，由此可見，愈早養成健康習慣效果愈好，BCS更能幫助有潛在風險族群，在認知能力下降前及早預防、逆轉相關疾病。

許惠玉說，平時及早儲備健康資本，以應付突發的疾病，而在50歲大腦衰退前超前部署，就可運用大腦保健評分表，了解自身狀況。BCS包括「生活方式」、「社交情感」、「身體狀況」等3類項目總分19分，分數愈高，罹患中風或失智風險愈低。

另外，最近熱騰騰的火鍋成為民眾的暖胃美食。以火鍋為例，許惠玉提醒，大嗑火鍋前要留意食材選擇，一開始就可加入番茄、玉米、洋蔥、海帶甚至南瓜等食材，自製天然蔬果湯底，不僅協助湯頭產生天然風味，也減少使用調味料。

相較之下，許多以粉末沖泡製成的市售火鍋湯底，含有更多油、糖、鹽及人工添加物。許惠玉建議，多挑選蔬食及全穀類、少吃加工火鍋料，並優先選擇豆類、魚類、海鮮、蛋、家禽等取代豬、羊、牛的紅肉，在食材陸續加入後，續湯可只加白開水，且要減少和風醬、沙茶醬等醬料的攝取量，以免一不留神就吃進過多的油、糖、鹽。

許惠玉呼籲，民眾早期發現風險，從加強選食技巧、培養運動習慣，也需控制好三高、體重，並保持充足睡眠、不菸酒、適時紓解壓力，並多與親友相聚等多方面建立健康習慣，就能幫助大腦凍齡，不讓中風及失智找上門。

中風 失智 心血管疾病

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