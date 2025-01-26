林葉亭父親走失「僅尋回遺體」 失智走失率逐年增 義消分享搜救10關鍵

失智走失比率逐年增加，新北市急難救援協會教官、義消許祖寧表示，家屬日常就應做好預防準備，並增加識別失智者的機會。（本報資料照片）

林葉亭的父親走失11天，最後尋回一具冰冷遺體，讓人不勝唏噓。全台失智 人口已突破35萬大關，根據警政署的資料統計，失智走失比率逐年增加，新北市急難救援協會教官、義消許祖寧表示，搜救失智老人比找登山遇難者還難，家屬日常就應做好預防準備，並增加識別失智者的機會。

新聞不時就有家中長輩被「被魔神仔抓走」的事件，其實這是失智者失去常理判斷的認知障礙，以至於走失在山區。許祖寧說，失智者難以分辨是非，可能會出現妄想，對周邊的人事物失去信任，會想逃離世界躲到找不到的地方，甚至有輕生的念頭。

在多數的失智案件中，警方的畫面只能當做輔助，主要還是靠私人監視器以及家屬提供的資訊，做為重要的尋人資料。許祖寧分享多年來協尋失智失蹤的經驗，10件個案裡，有2件會漫無目標亂走，最後自行返家；有2件會跑回老家或記憶中熟悉的地方；有1件像人間蒸發，完全沒有蹤跡跟監視畫面可循，迷失街頭。

另外，有1件是因體力不支被民眾發現送醫；有2件是體力不支被搜救隊、警察、消防單位找到。還有2件是往人少的山區或水域走，到最後發現的時候都已經功德圓滿修行去了，林葉亭的父親即是台北市的山區民宅水池被發現。

許祖寧說，通常身上沒帶現金出門的失智者，如果72小時以上還沒人報案，90%是在人少的地方、山區水域遇難。「一般人3天不吃喝就受不了，何況是老人，如果倒在市區會有人報案，三天以上不吃不喝沒人報案，自然就是倒在偏僻的地方。

失智症預防走失的方法 1.愛心手鍊，但有可能自己拔掉，如果倒在沒人的地方，等於沒用，因為沒人看得到。 2.追蹤器，要縫在衣服或鞋子裡，避免失智者自己拿掉。 3.衣服繡上一些資訊，例如我可能迷路了，幫我打這支電話。 4.自家安裝監視器，能得知當天出門的時間、服裝。 5.把衣服分類，櫃子隔數區隔並記錄每天穿的服裝顏色，洗完後照著固定的位置放，萬一監視器壞掉還能找到當天的服裝。

許祖寧強調，走失後應立即報案，失蹤不用到24小時才能報案，並向報案單位拿到報案單，確認上傳全國的通報系統，萬一路倒或送醫院可以接到通知。

許祖寧表示，如果失智者身上的現金不多，超過一周以上沒找到，多數人判斷遇難的時候，可以查詢無名屍的狀況，詢問相關承辦的派出所前往確認。另外，詢問鄰近醫院急診室，看是否有通報資料；以上資料都可提供給警方或搜救單位，增加判斷或是方向。