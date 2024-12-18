小心「老人殺手」 冷空氣血壓易上升 醫師籲留意5要點

冷空氣持續增強，國健署提醒民眾要注意低溫保健。（本報資料照片）

台灣冷空氣一波波襲來，強度達到大陸冷氣團等級，部分高山地區已經降雪。台北榮總高齡醫學中心主治醫師陳亮宇表示，「低溫 」被喻為老人殺手，因為年長者身體功能退化，劇烈溫差會讓血壓升高、誘發心血管疾病。尤其，冬天血壓容易上升，平常的降血壓藥物可能降不下數值，應與醫師討論是否增量。

陳亮宇說，血管也有「熱脹冷縮」現象，冬天氣溫下降時，收縮壓大概上升10mmHg左右，若持續低溫或溫度驟降，都會造成收縮壓數值動盪，所以高血壓患者、長輩應養成記錄血壓的習慣，若數字不穩定，一定要請醫師增加藥量。

另外，天冷容易聚集在室內，陳亮宇提醒，冬天是呼吸道感染的好發季節，待在室內要注意空氣流通，可多使用風扇、空氣濾網和打開窗戶改善室內通風。外出要戴上口罩 ，保暖並防止冷空氣刺激氣管，引發氣喘，或讓慢性阻塞性肺病惡化。

國健署署長吳昭軍提醒，民眾要注意低溫保健，氣溫驟降容易造成心血管收縮、血壓上升，增加心臟病及中風 的風險。尤其是65歲以上長者、三高族群、心血管疾病患者、夜班工作者等，務必做好保暖措施，帽子、口罩、手套不可少，特別是距離心臟最遠的腳部，要防止鞋襪潮濕。