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冷氣團報到 醫籲長者多補充維生素D 預防跌倒骨折

記者廖靜清／台北即時報導
冬季首波冷氣團將來襲，國泰醫院老人醫學科主治醫師郭惠伶表示，長輩要做好保暖措施，慎防各種疾病發生、惡化。（本報資料照片）
冬季首波冷氣團將來襲，國泰醫院老人醫學科主治醫師郭惠伶表示，長輩要做好保暖措施，慎防各種疾病發生、惡化。（本報資料照片）

台灣冬季首波冷氣團報到，預計周二開始變天，低溫將下探攝氏10度（華氏50度）。國泰醫院老人醫學科主治醫師郭惠伶表示，冬天對長輩來說，要慎防各種疾病發生、惡化，尤其是天冷影響感官、末梢神經，容易變得遲鈍而跌倒，大大增加骨折的風險，可多補充維生素D，調節神經、肌肉的正常生理。

郭惠伶說，入冬後天氣變化大，溫度驟降造成多項健康危害。以老年族群來說，因免疫力下降或老化而逐漸喪失保護機能，易受到各種疾病的侵襲。再加上年長者因多重慢性病、多重用藥、身體與認知功能下降、生理機能儲備降低等，可能使原有的慢性病加劇。

長者常見的冬季毛病包括呼吸系統疾病、心血管疾病、缺脂性皮膚炎、跌倒與骨折等，郭惠伶指出，一定要做好防寒與安全措施，溫差劇烈變化會引發血管的收縮，對於心血管疾病患者及三高族群來說，提高誘發中風、心肌梗塞的風險。

低溫會使血管收縮、血壓升高，當血液變得黏稠，大幅增加血栓形成的可能性，進而引發中風及心肌梗塞。郭惠伶提醒，心血管疾病患者應定期回診，控制病情；寒流來襲時，要特別注意保暖並補充水分，固定保持適量的運動，促進血液循環。

冷空氣可能使氣管收縮、分泌物變多，郭惠伶指出，冬季常見流行性感冒、呼吸道融合病毒以及新冠病毒等，皆會增加呼吸系統疾病的風險。若本身有氣喘、慢性阻塞性肺病或其他肺部疾病，氣溫下降可能加重病情，導致支氣管炎、肺炎或慢性肺病等問題。

俗稱「冬季癢」的缺脂性皮膚炎，是老年人冬季常見的皮膚病。皮脂腺與汗腺功能會隨著年齡增長而下降，增加罹患缺脂性皮膚炎的機率，且男性的發生率高於女性。郭惠伶提醒，冬天洗澡時避免使用過熱的水、選用溫和的清潔產品，並在洗澡後使用保濕產品，有助於緩解刺激及滋養皮膚。

冬季也是長者易骨折的高風險時期！郭惠伶說，風險因子包含地面濕滑、腳部冰冷讓知覺變遲緩、身體柔軟度與平衡感下降，以及日照減少使環境較昏暗、維生素D攝取不足等，這些都會增加跌倒風險。研究顯示，老年人若髖部骨折，一年內的死亡率為女性15%、男性22%，跌倒與骨折不容小覷。

郭惠伶建議，65歲以上女性及70歲以上男性，可安排骨質密度檢查；冬季節應加強保暖措施，並進行適量運動及肌力訓練。另外，可抽血檢驗維生素D濃度，若不足需多曬太陽、補充營養品，或考慮使用藥物，積極改善骨密度。

心血管疾病 中風 低溫

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