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長者摔不得 居家、外出注意6招預防跌倒

健康醫療網／記者吳儀文報導
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網
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春天到來，氣溫變化大，長者對於環境溫度變化反應較為遲緩，起床時血液循環不佳，一不小心沒站穩可能會增加跌倒風險。台灣國健署提供六防跌妙招，提醒民眾無論是外出或是居家環境，都要注意長輩安全、避免跌倒。

外出、居家環境都應小心防跌

根據台灣國健署2022年統計，「事故傷害」在台灣十大死因中排行第八位，其中「跌倒（落）」在65歲以上高齡者事故傷害死因中排名第二位。跌倒不僅會影響行動、生活、健康，還有死亡的風險。

因此，不論是在家或外出都應小心防跌。國健署表示，長者可以透過以下六招避免跌倒：

1.環境：

注意周遭環境安全，包含照明是否明亮、浴廁是否有扶手、地面不濕滑、路面平坦、地面是否堆放雜物等，另外因為天冷可能會使末梢血液循環較慢，所以也要注意有無出現頭暈或心臟不適等現象。

2.保暖：

晚上睡覺時，備妥保暖衣物在隨手可拿到的地方，不管是何時起床，都要記得先在床上活動一下四肢促進身體的血液循環，只要有起床的動作，千萬要記住「慢、熱、起、穿、行」五字訣：

「慢」：早晨醒來時，先在床上緩慢活動一下

「熱」：伸展四肢或進行簡單熱身

「起」：慢慢起身，避免瞬間起床有頭暈的現象

「穿」：坐在床邊，添加事先備妥的衣物或外套禦寒保暖

「行」：待腳步踏穩且手扶好固定物後再站起來行走

3.穿著：

若要外出切記應穿著合身的服裝、鞋子，避免穿著拖鞋。

4.輔具：

選擇合適的枴杖、助行器、正確度數的老花眼鏡等輔具使用。

5.運動與飲食：

日常需做肌力與平衡訓練運動，注意飲食營養均衡。

6.用藥：

可請醫生協助評估用藥安全，避免藥物交互作用增加跌倒的風險。

若長者跌倒怎麼辦？3步驟救援

若發現長者不幸跌倒，台灣國健署建議，民眾可依照以下三個步驟進行救援：

1.不要慌張、不要急著將長者拉起身，否則可能造成長者傷勢加重或有生命危險。

2.檢查長者是否還有意識，以及受傷或出血等狀況。

3.若長者意識不清或大量出血，應盡快叫救護車並緊急送醫。

【本文授權轉載自健康醫療網

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