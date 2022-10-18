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長者跌倒後 恐腦出血奪命

記者沈能元／綜合報導
醫師提醒，如果跌倒後沒有外傷，但於3個月內，出現步態不穩、單側肢體無力兩大症狀，千萬不可輕忽。圖為示意圖。（Getty Images）
醫師提醒，如果跌倒後沒有外傷，但於3個月內，出現步態不穩、單側肢體無力兩大症狀，千萬不可輕忽。圖為示意圖。（Getty Images）

台灣資深閩南語歌手高向鵬一年前過馬路不慎跌倒，長期陷入昏迷，日前驚傳過世消息，享壽67歲。對於跌到後陷入昏迷，新北市立土城醫院副院長魏國珍說，應是跌倒時，頭部撞傷的位置傷及腦血管，而腦血管出血後，血液壓迫腦神經引發昏迷。

2-3個月內 注意2症狀

由此案例可見，若年長者不慎跌到後，即便當下沒有外傷，也不可掉以輕心，因腦出血症狀可能會慢慢浮現。

因此跌倒後兩至三個月都必須提高警覺，若出現步態不穩、單側肢體無力等症狀，應懷疑是腦出血，盡速就醫檢查、治療。

魏國珍說，跌倒後陷入昏迷的病人，在照顧上「十分辛苦」，因病人可能必須氣切，但臥床病人無法自己咳痰，此時照顧者每天需要幫病人抽痰，不然痰容易卡在氣管，而增加感染肺炎的機會。

另外，長期臥床病人也常有褥瘡問題，包括肺炎、褥瘡等均可能導致敗血症，照顧者一定要多加注意。

全球各國大多已是高齡化社會，年長者外出活動一定要避免跌倒，一旦發生跌倒，可能會引起更大的問題。魏國珍說，年長者常有肌肉萎縮、肌肉無力等情形，加上反應不佳而造成跌倒，因此，平時應進行肌力訓練，且家中環境也要注意。魏國珍說，自己現在已60多歲，平時也會進行重量訓練，增加肌力，避免跌倒。

台灣衛福部國健署提醒，長者的視力、聽力、肌力、平衡感等因身體功能下降，導致行動較不方便，容易跌倒，分析長者最常跌傷地點為臥室、客廳及浴室；另外，長者跌傷主因為滑倒或者絆倒、失去平衡或頭昏，以及碰到或撞上物品、人等。

居家環境 安全5要點

國健署傳授居家環境安全檢核5要點，呼籲民眾平時多注意居家環境安全，減少跌倒風險，也避免於新冠疫情發生期間因跌倒就醫而須進出醫院，減少感染風險。

第1點：地板乾淨又暢通 行走活動沒煩惱

•地板保持乾燥，避免滑倒。

•家具遠離走道，雜物收納整齊，電線靠牆收好，避免絆倒。

•去除地毯及踏墊皺褶及捲起的邊緣，腳踏墊底下加上防滑墊。

第2點：居家照明要注意 看得清楚不跌倒

•注意室內燈光是否足夠明亮，可加裝小夜燈增加亮度。

•電燈開關應設置接近門口，並且能輕易觸按。  

第3點：樓梯安全要顧好 上下樓梯更可靠

•樓梯應有穩固的扶手，並收拾整潔。

•樓梯的邊緣需能辨識清楚，最好與樓梯面不同顏色並加裝止滑條。

•樓梯上方及底部應各有1個電燈開關。

第4點：浴廁防跌做得好 洗澡如廁沒困擾

•於洗臉盆及馬桶旁加裝扶手。

•浴室放置防滑墊。

•沐浴用品及毛巾放置在合適高度，避免彎腰或踮腳拿取。

第5點：臥房環境規畫好 起床活動精神好

•床的高度不宜過高或過低，要能容易上下床。

•床邊應有放置助行器或拐杖的地方，以便長輩上下床時拿取。

•從床上要能輕易開關燈，黑暗中需能清楚辨識開關。

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